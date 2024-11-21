Трагедия на фестивале: знаменитый смельчак погиб от рогов разъяренного быка

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В Колумбии во время фестиваля корриды бык смертельно травмировал знаменитого смельчака Джона Марио Пуэлло Кабальеро, известного как Тень, передает Daily Mirror.
Инцидент произошел 12 ноября на глазах сотен зрителей. Кабальеро пытался выполнить сальто через разъяренного быка, но прыгнул недостаточно высоко.
Животное ударило его рогами в голову и отбросило в сторону.
Когда мужчину попытались унести с арены, бык атаковал его повторно. В результате Кабальеро получил тяжелые травмы, и врачи не смогли спасти его.
В 2024 году в Колумбии уже произошло несколько подобных случаев на фестивалях корриды.
Общественные активисты и зоозащитники требуют запрета таких мероприятий, утверждая, что они причиняют страдания как людям, так и животным.
Активисты также отмечают, что подобные шоу могут травмировать психику детей, которые присутствуют на подобных зрелищах.
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Животное ударило его рогами в голову и отбросило в сторону.
Когда мужчину попытались унести с арены, бык атаковал его повторно. В результате Кабальеро получил тяжелые травмы, и врачи не смогли спасти его.
В 2024 году в Колумбии уже произошло несколько подобных случаев на фестивалях корриды.
Общественные активисты и зоозащитники требуют запрета таких мероприятий, утверждая, что они причиняют страдания как людям, так и животным.
Активисты также отмечают, что подобные шоу могут травмировать психику детей, которые присутствуют на подобных зрелищах.
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Мария Моисеева