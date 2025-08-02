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Акула напала на беременную жену экс-игрока НБА Данило Галлинари

Фото: iStock/Nautilus Creative

Акула напала на беременную жену баскетболиста и экс-игрока НБА Данило Галлинари Элеонору Бой. Об этом девушка сообщила в своем блоге.



Инцидент произошел на пляже Исла-Верде в Пуэрто-Рико. Акула укусила девушку за бедро.

Медики экстренно госпитализировали беременную Бой с открытой раной. Врачам пришлось проводить операцию.

В настоящее время жизни супруги Галлинари ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что во Флориде акула напала на сёрфера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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