Акула напала на беременную жену экс-игрока НБА Данило Галлинари
Акула напала на беременную жену баскетболиста и экс-игрока НБА Данило Галлинари Элеонору Бой. Об этом девушка сообщила в своем блоге.
Инцидент произошел на пляже Исла-Верде в Пуэрто-Рико. Акула укусила девушку за бедро.
Медики экстренно госпитализировали беременную Бой с открытой раной. Врачам пришлось проводить операцию.
В настоящее время жизни супруги Галлинари ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что во Флориде акула напала на сёрфера. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: