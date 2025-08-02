Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале
Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня
Житель чувашского села погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии.
Мужчина 1939 года рождения решил продезинфицировать подвал своего гаража от плесени с помощью дыма от шишек хвойных деревьев. В помещении он развел огонь.
В результате местный житель погиб от отравления продуктами горения. Шестеро пытавшихся его спасти пострадали. Их госпитализировали в отделение токсикологии.
По факту произошедшего проводится проверка.
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