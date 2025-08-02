02 августа 2025, 17:33

Житель Чувашии погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня

Фото: iStock/bee32

Житель чувашского села погиб при попытке избавиться от плесени в подвале с помощью огня. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Чувашии.