В аэропорту Внуково оцепили вход из-за подозрительного багажа пассажира
В московском аэропорту Внуково службы безопасности оцепили один из входов в терминал из-за подозрительного багажа пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, тревогу вызвал чемодан одного из пассажиров. Сотрудники досмотра приняли решение вызвать экстренные службы для тщательной проверки содержимого багажа.
Оцепление длится уже более часа. Один из входов в здание временно недоступен для пассажиров, что вызывает затруднения при проходе в зону регистрации и вылета.
На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, а также кинологи с собаками, обученными на поиск взрывчатых веществ. В настоящий момент проводится проверка чемодана.
Информации о взрывоопасных предметах или угрозах в багаже пока не поступало. Представители аэропорта пока не комментируют ситуацию, но просят пассажиров сохранять спокойствие и следовать указаниям службы безопасности.
Движение в других зонах аэропорта продолжается в штатном режиме, вылеты и прилёты не задерживаются.
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