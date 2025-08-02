В Тюменской области наркоманка избивала чужую дочь и заставляла ее есть с пола
В Тюменской области голая наркоманка избивала чужую дочь и заставляла ее есть с пола. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Матери девочки нужно было срочно уехать, по этой причине она попросила подругу посидеть с дочкой. Вскоре в соцсетях появились кадры, как голая девушка избивает несовершеннолетнюю. Издевательства снимал сожитель наркоманки, с которым она принимала запрещенные вещества.
Уточняется, что у неадекватной пары есть дочь, которую забрали родители мужчины к себе на выходные. Уточняется, что неравнодушные пользователи Сети потребовали привлечь девушку к ответственности. Правоохранительные органы проводят проверку.
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