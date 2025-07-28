Акула напала на мужчину в США
Акула укусила отдыхавшего на пляже Голливуд-Бич туриста из Канады
На пляже Голливуд-Бич в США акула укусила туриста из Канады, передаёт CBS News.
Сорокалетний мужчина отдыхал на пляже с семьёй и друзьями. Когда он купался в океане, на него напала акула.
По данным источника, канадец смог самостоятельно выбраться на берег. Ему наложили жгут и доставили в больницу. Пострадавшему провели операцию, его состояние стабилизировалось.
После произошедшего инцидента, некоторые отдыхающие признались, что теперь боятся не только сильных течений, но и акул. При этом, по словам местных жителей, такие нападения — редкость.
Читайте также: