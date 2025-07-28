Под Вологдой суд вынес приговор мужчине, зарезавшему свою учительницу

28 июля 2025, 18:18

Суд Вологодской области дал 19 лет колонии мужчине, убившему свою учительницу

Фото: медиасток.рф

В Вологодской области суд вынес приговор мужчине за расправу над своей 80-летней учительницей. Об этом Объединённая пресс-служба судов региона сообщила в беседе с «Лентой.ру».