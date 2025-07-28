Под Вологдой суд вынес приговор мужчине, зарезавшему свою учительницу
В Вологодской области суд вынес приговор мужчине за расправу над своей 80-летней учительницей. Об этом Объединённая пресс-служба судов региона сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Было установлено, что в январе этого года 36-летний мужчина решил обокрасть пенсионерку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил окно в её квартире, проник внутрь и стал искать деньги и ценные вещи.
Пожилая женщина проснулась, когда мужчина приподнял её матрас. Потерпевшая стала кричать, бить вора руками и звать на помощь. В результате он достал нож и не менее семи раз ударил учительницу в грудь. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.
После этого мужчина скрылся с места преступления, прихватив с собой деньги, телефон за одну тысячу рублей, фонарик и конфеты. Ранее убийца был неоднократно судим.
Вологодский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам и одному месяцу колонии особого режима.
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