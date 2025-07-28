Участников свадебного кортежа арестовали за танцы на дороге в Екатеринбурге

28 июля 2025, 18:15

Фото: iStock/Елена Новикова

Пятерых участников свадебного кортежа и жениха привлекли к ответственности за перекрытие движения на одной из дорог в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.





Инцидент произошел 25 июля на пересечении улиц Машинная и Ткачей. Несколько человек вышли из машин и начали танцевать посреди проезжей части, тем самым заблокировав для остальных водителей три полосы.



Троих нарушителей, включая «виновника торжества», арестовали на 13 суток, двоих — на девять. Еще один мужчина, в силу состояния здоровья, отделался штрафом. Их действия квалифицировали по части 1 статьи 20.2.2 КоАП.

«Таким образом, жених вместо поездки с молодой женой в свадебное путешествие на Мальдивы проведет ближайшие 13 дней в камере для задержанных», — заключил собеседник агентства.