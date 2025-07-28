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Сбои в расписании «Аэрофлота» могут продлиться несколько недель

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сбои в расписании «Аэрофлота» могут затянуться на несколько недель, заявил основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков.



Точный прогноз дать сложно, поскольку компания должна сначала устранить причины проблем, а затем заняться восстановлением расписания. Ранее при атаках беспилотников график нередко стабилизировался в течение двух–четырех дней, однако сейчас ситуация более неопределенная.

Также существует риск кибератак на «Победу» и «Россию», поскольку эти авиакомпании используют общую IT-инфраструктуру с «Аэрофлотом». ​Напомним, Аэрофлот отменяет рейсы и корректирует расписание из-за хакерской атаки.

Виктория Иванченко

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