Акула напала на российскую туристку во время снорклинга на Мальдивах
Акула напала на россиянку во время снорклинга на Мальдивах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на острове Тодду. 15-летняя российская туристка подверглась нападению акулы во время популярной подводной прогулки. Вместе с матерью она наблюдала за мантами и акулами-няньками, плавая с маской на поверхности воды.
Перед началом экскурсии организаторы напомнили гостям о мерах предосторожности. Они попросили сжимать пальцы в кулак и держать руки вдоль тела, чтобы избежать возможных укусов. Однако эти рекомендации не спасли девочку от нападения. Акула «всосала» её руку и укусила. Пострадавшая получила лишь незначительные травмы и ограничилась перевязкой.
