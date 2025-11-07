В Новосибирской области при пожаре погиб ребенок
12-летняя девочка погибла во время пожара в Новосибирской области. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Трагедия случилась в частном доме села Улыбино. Шесть человек пострадали. Двое из них находятся в реанимации Искитимской районной больницы, еще один — в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Трем пострадавшим назначено амбулаторное лечение, их жизни вне опасности.
СУСК Новосибирской области сообщило о начале уголовного расследования. Следователи вместе с сотрудниками МЧС осматривают место происшествия, выясняют причины и источник пожара.
