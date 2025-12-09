Акула-нянька укусила российскую туристку на Мальдивах
Акула-нянька укусила российскую туристку во время экскурсии со снорклингом на Мальдивах. Во время купания её унесло течением в место, где организаторы подкармливают хищников, и рыба приняла руку девушки за добычу.
Как сообщает Telegram-канал Shot, пострадавшая получила серьёзное повреждение пальца. Организаторы оказали первую помощь и доставили россиянку в медпункт, после чего её перевели в больницу. Врачи несколько часов проводили операцию, включая пересадку кожи.
Семья туристки обратилась в страховую компанию для компенсации расходов на лечение. Причины произошедшего устанавливаются.
Читайте также: