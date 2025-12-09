Акула-нянька укусила российскую туристку на Мальдивах

09 декабря 2025, 10:27

Фото: iStоck/RamonCarretero

Акула-нянька укусила российскую туристку во время экскурсии со снорклингом на Мальдивах. Во время купания её унесло течением в место, где организаторы подкармливают хищников, и рыба приняла руку девушки за добычу.