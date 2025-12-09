Достижения.рф

ФСБ поймала банду, торговавшую драгоценностями

В Магаданской области задержали занимавшихся незаконным оборотом драгметаллов
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

ФСБ России задержала группу преступников, занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов. У них изъяли около 70 килограммов слитков золота и серебра. Информацию об этом предоставил Центр общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.



Следственный отдел УФСБ по Магаданской области возбудил уголовное дело. Организатору группы предъявили обвинение по статье о создании преступного сообщества. Другие участники столкнулись с обвинениями за участие в нём.

Суд назначил меру пресечения в виде ареста для всех обвиняемых. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить всех участников схемы.

