ФСБ поймала банду, торговавшую драгоценностями
ФСБ России задержала группу преступников, занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов. У них изъяли около 70 килограммов слитков золота и серебра. Информацию об этом предоставил Центр общественных связей ФСБ, пишет ТАСС.
Следственный отдел УФСБ по Магаданской области возбудил уголовное дело. Организатору группы предъявили обвинение по статье о создании преступного сообщества. Другие участники столкнулись с обвинениями за участие в нём.
Суд назначил меру пресечения в виде ареста для всех обвиняемых. Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить всех участников схемы.
