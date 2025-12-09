В Петербурге водитель-рецидивист насмерть переехал лежащего на дороге пьяницу

09 декабря 2025, 10:05

В Петербурге водитель с 21 нарушением ПДД за год совершил наезд на пешехода

Фото: Istock/Mikhail Yakovlev

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выезжал со двора и совершил наезд на мужчину, который в этот момент лежал на проезжей части. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.