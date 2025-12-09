В Петербурге водитель-рецидивист насмерть переехал лежащего на дороге пьяницу
В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выезжал со двора и совершил наезд на мужчину, который в этот момент лежал на проезжей части. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Пострадавший гражданин скончался на месте от полученных травм. Предварительная информация указывает, что перед инцидентом погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В полиции предоставили сведения о водителе. Согласно их сообщению, в текущем 2025 году этого автомобилиста уже 21 раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения Правил дорожного движения.
В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего. По факту случившегося они начали доследственную проверку, которая должна определить все обстоятельства произошедшего.
