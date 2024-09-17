Акула отгрызла ногу немецкой туристке на Канарских островах, женщина погибла

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30-летняя туристка из Германии погибла при нападении акулы на Канарских островах, хищная рыба отгрызла ей ногу. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что путешественница погибла на борту вертолета спасателей.
«Туристка из Германии погибла в результате нападения акулы на Канарских островах», — говорится в статье.По информации издания, все произошло недалеко от острова Гран-Канария, после нападения акулы женщина была еще жива, однако скончалась на борту спасательного вертолета, который должен был срочно доставить ее в больницу.
Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина потерял руку и ногу после нападения акулы, которая напала на него во время антитеррористических учений в порту Сиднея. В то время пострадавший проходил службу в военно-морских силах Австралии.
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