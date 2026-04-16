Акула откусила 16-летнему подростку голову

Фото: Istock/solarseven

На Ямайке ученик средней школы погиб в результате встречи с акулой. Как сообщает Jamaica Observer, инцидент произошёл в городе Фалмут.



16-летний Джамари Рида отправился на подводную охоту и не вернулся домой, после чего родственники забили тревогу. На поиски вышли дайверы. Сначала они извлекли из воды отделённую руку, затем — туловище без головы.

Выяснилось, что на подростка напала акула. Предположительно, голова осталась в пасти хищника. Рыбаки, находившиеся на месте в момент инцидента, стреляли в рыбу, но не попали. Отец Рида рассказал, что считал хобби сына опасным и часто ссорился с ним из-за этого.

Президент местного общества рыбаков заявил, что это первый подобный случай за последнее время. По его мнению, акулы могут заплывать в порт вместе с кораблями. Когда судно движется к порту, хищник начинает следовать за ним и, попадая на территорию, не уплывает обратно.

Ольга Щелокова

