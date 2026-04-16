Медсестра в круизе выпила 14 рюмок текилы, упала и получила компенсацию в 23 млн

Женщина из Калифорнии упала в круизе после 14 рюмок текилы и получила $300 тыс.

Медсестра из Калифорнии Диана Сандерс выиграла иск в суде после того, как персонал налил ей 14 рюмок текилы. Как сообщает издание Independent, в результате она упала и получила травму.





Суд завершился победой Сандерс в её деле против круизного гиганта Carnival Corp. Судья присудил ей компенсацию в размере 300 тысяч долларов (около 23 млн рублей).



Медсестра рассказала, что за чуть более чем восемь с половиной часов круиза из Лос-Анджелеса на Гавайи и в Мексику в январе 2024 года она выпила «по меньшей мере 14 рюмок текилы». По словам девушки, в состоянии алкогольного опьянения она упала и получила серьёзные травмы, включая сотрясение мозга, травму спины и копчика.



Адвокаты Сандерс заявили в суде, что бармены должны были прекратить обслуживание, как только она заметно опьянела. Присяжные в своём вердикте определили, что 60 процентов ответственности за инцидент несёт Carnival. Представители компании заявили, что подадут апелляцию.