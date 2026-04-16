В Подмосковье задержали подозреваемого в кровавой расправе над двумя коллегами

Фото: Istock/Diy13

В Московской области силовики задержали подозреваемого в двойном убийстве в посёлке Большие Вяземы. Об этом сообщает Прокуратура столичного региона.



В ведомстве уточнили, что в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники установили личность мужчины, причастного к преступлению. Им оказался 30-летний уроженец Чувашской Республики.

Подозреваемый работал в строительной организации вместе с потерпевшими. Следователи уже предъявили мужчине обвинение. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения. Напомним, 14 апреля правоохранители обнаружили в квартире тела двоих мужчин 1986 года рождения. На телах нашли множественные колото-резаные ранения.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали куратора курьеров по делу об убийстве москвички.

Ольга Щелокова

