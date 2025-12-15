Достижения.рф

Акула укусила спасавшего ее дайвера в США

Hawaii News Now: Акула укусила спасавшего ее дайвера на Гавайях
Фото: istockphoto/Nautilus Creative

На Гавайях акула напала на дайвера, который пытался помочь ей выбраться из снастей. Об этом сообщает портал Hawaii News Now.



Инцидент произошел во вторник, 9 декабря, у пляжа Каалуалу в районе Кау. Группа аквалангистов заметила мальгашскую ночную акулу, запутавшуюся в рыболовных лесках, и решила освободить ее.

Испугавшись людей, хищница повела себя агрессивно: когда ей удалось вырваться, она укусила 24-летнего мужчину за левое бедро. Товарищи помогли пострадавшему выбраться на берег.

На месте ему оказали первую помощь, после чего на вертолете доставили в больницу. Угрозы для жизни нет.

Никита Кротов

