Неизвестная облила парня зеленкой в столичном ТЦ
В столичном ТЦ «Океания» неизвестная девушка облила молодого человека зелёнкой. Данные приводит «Газета.Ru».
Уточняется, что о случившемся рассказал в соцсетях очевидец. По его словам, в минувшую субботу, поднимаясь с парковки, он увидел, как в центре торгового зала к сидевшему парню внезапно подбежала девушка и без каких-либо объяснений вылила на него зелёнку. Сразу после этого она скрылась, оставив пострадавшего в растерянности.
На опубликованном видео видно, что парень просит автора записи не вмешиваться. Был ли он знаком с нападавшей, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали девушку и парня за разбойное нападение в торговом центре.
