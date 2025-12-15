Еще одна группа туристов потерялась на горе Ослянка в Пермском крае

15 декабря 2025, 15:19

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

Еще одна группа туристов потерялась недалеко от горы Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.





По данным ведомства, шесть человек, среди которых пять мужчин и одна женщина, перестали выходить на связь 14 декабря. Они передвигались на пяти снегоходах с волокушами.

«С места развертывания штаба по поиску пропавших людей поступила информация о второй группе, которая не вышла с маршрута 14.12.2025. В состав группы входят шесть человек», — говорится в сообщении.