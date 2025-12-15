В КБР медсестру осудили за заражение гепатитом и ВИЧ свыше 70 человек
Нальчикский городской суд назначил медсестре процедурного кабинета частного санатория четыре года лишения свободы в колонии общего режима по делу о заражении пациентов гепатитом C и ВИЧ.
Как сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии, уголовное дело в отношении ещё двух фигурантов — генерального директора и врача — прекратили из‑за истечения сроков давности.
По данным прокуратуры региона, с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в санатории нарушались санитарно‑эпидемиологические требования: применялись нестерильные медицинские изделия, не соблюдались правила дезинфекции и стерилизации, а также допускалось повторное использование одноразовых расходников.
В результате, как уточняется, 71 пациент заразился острым вирусным гепатитом C, кроме того, зафиксировали пять случаев инфицирования ВИЧ.
Изначально гендиректору, врачу и медсестре предъявили обвинение по статье УК РФ о нарушении санитарно‑эпидемиологических правил, повлёкшем массовое заболевание людей по неосторожности. Медсестре также вменяли заражение ВИЧ вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Лицензию санатория на медицинскую деятельность аннулировали, в правоохранительных органах уточняли, что речь идёт о санатории «Медис». В суде отметили, что приговор пока не вступил в законную силу.
