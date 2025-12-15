В КБР медсестру осудили за заражение гепатитом и ВИЧ свыше 70 человек

15 декабря 2025, 15:19

В Нальчике медсестра получила 4 года за заражение 70 людей ВИЧ и гепатитом

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Нальчикский городской суд назначил медсестре процедурного кабинета частного санатория четыре года лишения свободы в колонии общего режима по делу о заражении пациентов гепатитом C и ВИЧ.