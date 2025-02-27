Пилоты летевшего из Санкт-Петербурга самолета заметили НЛО во время полета

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Пилоты самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту заметили неопознанный летающий объект во время полета. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел с летевшим из Санкт-Петербурга в Челябинск Airbus A319 в четверг, 27 февраля. Уточняется, что практически сразу после вылета пилоты воздушного судна доложили о шаре серого цвета в небе.
Данная ситуация не повлияла на безопасность полета, самолет благополучно приземлился в Челябинске. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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Данная ситуация не повлияла на безопасность полета, самолет благополучно приземлился в Челябинске. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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