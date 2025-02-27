Гранату взорвали на лестнице правительства Самарской области

В среду мир узнал о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По информации СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени. Источники сообщают, что трансплантация произошла незадолго до ее кончины, и есть предположение, что организм не принял пересаженный орган, который ей установили в прошлом году. Подробности гибели артистки – в материале «Радио 1».