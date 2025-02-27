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Гранату взорвали на лестнице правительства Самарской области

Фото: iStock/by sonmez

Фото: iStock/by sonmez

На лестнице правительства Самарской области местный житель взорвал гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел около 5:40 утра на Молодогвардейской улице. Мужчина приехал к зданию на автомобиле с сыном, выбежал из машины и бросил гранату с большим поражающим эффектом.

Уточняется, что правоохранители его задержали. Согласно предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам задержанного, гранату он нашел. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье «Теракт».

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Хозяйка собаки, напавшей на маму с ребёнком на Урале, не будет его усыплять
27 февраля 2025, 13:32

Фото: iStock/ArtForYou

Хозяйка ротвейлера, который напал на женщину с ребенком в Екатеринбурге Свердловской области, отказывается усыплять агрессивное животное. Об этом сообщила пострадавшая Надежда.
По словам девушки, она не настаивает на усыплении собаки и будет согласна с тем решением, которое примет суд.

«Соседка сказала, что собаке три года и они её любят, поэтому отказываться от неё не хотят», — рассказала пострадавшая в беседе с RT.

Также Надежда добавила, что данная собака уже не впервые проявляет агрессию по отношению к людям. В прошлом году ротвейлер также забежал в чужой двор и напал на женщину.

Пострадавшая уточнила, что хозяйка агрессивного животного уже связалась с ней и предложила свою помощь. При этом отказалась оплачивать няню для ребенка и психолога для обоих.

Напомним, 26 февраля в Екатеринбурге ротвейлер сбежал от хозяев и напал на женщину с ребенком. Мать прикрыла собой малыша. Они пролежали на асфальте полчаса, собака никого не подпускала. В итоге соседям удалось приманить пса колбасой, а мать с сыном смогли заскочить в автомобиль мужчины, который снимал все происходящее на камеру.

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Последние снимки Мишель Трахтенберг испугали фанатов: из-за чего на самом деле скончалась актриса, молчавшая о болезни
27 февраля 2025, 12:53

Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)

В среду мир узнал о смерти звезды сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг. Актрисе было 40 лет. По информации СМИ, недавно она перенесла операцию по пересадке печени. Источники сообщают, что трансплантация произошла незадолго до ее кончины, и есть предположение, что организм не принял пересаженный орган, который ей установили в прошлом году. Подробности гибели артистки – в материале «Радио 1».

Причины смерти Мишель Трахтенберг


Трахтенберг была найдена без сознания в своей квартире в Нью-Йорке около восьми утра в среду ее матерью. Представитель актрисы подтвердил печальную новость: «С глубокой скорбью сообщаем о смерти Мишель Трахтенберг».
Мишель Трахтенберг (Фото: instagram* @michelletrachtenberg)

Фанаты давно подозревали, что у актрисы могут быть проблемы со здоровьем — об этом свидетельствовали ее последние фотографии. Мишель чаще всего делилась в своем блоге архивными снимками, а новые фото появлялись значительно реже. Поклонники стали замечать, что волосы звезды заметно поредели, и она старалась скрыть это под головными уборами.

Тем не менее, сама Трахтенберг утверждала, что чувствует себя хорошо и не жалуется на здоровье.

Личная жизнь Трахтенберг


Актриса была в отношениях с агентом по поиску талантов и продюсером Джеем Коэном, с которым, по слухам, встречалась с 2020 года. У него есть две взрослые дочери. Хотя влюбленные не комментировали свои отношения, они иногда делились совместными фото. 4 февраля Мишель опубликовала снимок, на котором они отмечают Хэллоуин, и с юмором написала: «С Днем святого Валентина тому, кто сидит спокойно достаточно долго, чтобы я могла разукрасить его лицо».

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Реакция коллег на смерть Трахтенберг


Звезды потрясены трагической смертью актрисы. Эд Вествик, известный по роли в «Сплетнице», выразил соболезнования ее семье: «Мне очень грустно слышать о кончине Мишель. Я посылаю свои молитвы».

«Мишель была уникальной личностью. Я помню, как она впервые пришла на съемочную площадку и сразу же взяла все под контроль. Она была настоящей силой природы — такой веселой и притягательной. С теплотой вспоминаю те годы. Это ужасная утрата. Люблю тебя», — добавил Вествик.

Чейс Кроуфорд, сыгравший Нейта Арчибальда в том же сериале, также поделился своими чувствами: «Ужасная потеря». Ким Кэттролл, с которой Трахтенберг работала над фильмом «Принцесса льда», написала: «Покойся с миром, дорогая Мишель».

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Легендарного актера с женой обнаружили мертвыми в США
Актер Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми в Санта-Фе
27 февраля 2025, 12:38

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Американский актер Джин Хэкмен и его супруга обнаружены мертвыми в Санта-Фе. Как пишет Santa Fe New Mexican, им было 95 лет. Полицейские не подтверждают насильственную смерть, однако точная причина неясна.
«Легендарный актер, дважды обладатель премии «Оскар», писатель Джин Хэкмен и его жена, Бетси Аракава, были найдены мертвыми вечером в среду в своем доме в Санта-Фе», — сказано в материале.
Смерть Хэкмена подтвердил окружной шериф Адан Мендоза. По его словам, в доме также нашли мертвую собаку хозяев.

Хэкмен известен по кинолентам: «Семейка Тененбаум»; «Французский связной»; «Сердцеедки» и другим.

Перед этим сообщалось о кончине американской кинозвезды Мишель Трахтенберг.

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Прятался от пострадавшей? Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье: подробности, первые кадры с места ДТП
27 февраля 2025, 11:29

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Вечером 26 февраля в Наро-Фоминском округе Подмосковья произошло ДТП. Народный артист России, 74-летний Александр Буйнов, за рулём своего чёрного Lexus LX 570 сбил 61-летнюю женщину прямо на пешеходном переходе. Подробности – в материале «Радио 1».

Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье


Около 18:00 Александр Буйнов возвращался домой на своём внедорожнике после репетиции нового концерта. На пешеходном переходе у дома №12 его путь пересекся с 61-летней Людмилой Ивановной — местной жительницей, возвращавшейся из магазина. Свидетели происшествия рассказывают: женщина уверенно ступила на пешеходный переход, как в этот момент чёрный Lexus вырвался из полумрака и сбил её с мощным ударом. Людмила была отброшена на несколько метров.

Скорая помощь прибыла через 15 минут, и женщину доставили в больницу с разрывом связок колена и ушибами.

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Штрафы Буйнова за превышение скорости


По информации Telegram-канала Mash, за прошлый год певец нарушил правила дорожного движения 32 раза. Среди его проступков превышение скорости, проезд на красный свет, неправильная парковка.


Кадры с места ДТП с участием Буйнова



На месте происшествия уже побывали сотрудники ГИБДД, которые изъяли записи с уличной камеры наблюдения. На видео видно, как Lexus приближается к пешеходному переходу и врезается в женщину. Предварительно Буйнова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что привело к травмам средней степени тяжести. Ему грозит штраф или лишение прав, а в случае судебного разбирательства — уголовная ответственность по статье 264 УК РФ, что может обернуться двумя годами условного наказания.

В настоящее время артист находится под подпиской о невыезде, а его Lexus стоит на штрафстоянке. По словам пострадавшей пенсионерки, Александр Буйнов пытался скрыться от пострадавшей, опасаясь, что его узнают. По словам женщины, артист намеревался покинуть место ДТП. Правоохранители проводят проверку.

Проблемы со здоровьем Буйнова


Тем временем сам Буйнов сталкивается с трудностями судьбы. В 2023 году у него диагностировали рак простаты, и с тех пор жизнь артиста превратилась в бесконечные анализы, уколы и таблетки. Недавно консилиум онкологов назначил ему новый курс гормонотерапии препаратом «Даролутамид», стоимость одной пачки которого колеблется от 140 до 180 тысяч рублей, а полугодовой курс обойдётся в миллион.

В прошлом году певец упал с велосипеда и потерял сознание из-за побочных эффектов терапии, что привело к черепно-мозговой травме и перелому лобной кости.

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Появились кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова
27 февраля 2025, 11:16

Фото: iStock/maxim4e4ek

Telegram-канал Mash опубликовал кадры первых минут после ДТП с участием Александра Буйнова.
На видео можно заметить, как пострадавшая лежит на «зебре», ей оказывают первую медицинскую помощь. Певец же из своего автомобиля не вышел.




Согласно информации канала, Буйнов сбил женщину на переходе в подмосковной Апрелевке. По его словам, он не заметил женщину и не успел среагировать. По предварительным данным, пострадавшая получила сотрясение мозга.

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