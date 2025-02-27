Гранату взорвали на лестнице правительства Самарской области

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На лестнице правительства Самарской области местный житель взорвал гранату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел около 5:40 утра на Молодогвардейской улице. Мужчина приехал к зданию на автомобиле с сыном, выбежал из машины и бросил гранату с большим поражающим эффектом.
Уточняется, что правоохранители его задержали. Согласно предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам задержанного, гранату он нашел. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье «Теракт».
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Уточняется, что правоохранители его задержали. Согласно предварительной информации, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
По словам задержанного, гранату он нашел. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по статье «Теракт».
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