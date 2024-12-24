Минтранс Турции: в порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

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В порту Амбарлы в Стамбуле затонул контейнеровоз с грузом. Об этом рассказали в министерстве транспорта Турции.
«Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов лег на бок в порту Амбарлы в Стамбуле», — говорится в сообщении ведомства.
В результате происшествия были эвакуированы 15 членов экипажа. Судно затонуло возле причала. Специалисты начали извлекать контейнеры из воды. Также установлены боновые сооружения для предотвращения загрязнения окружающей среды.
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