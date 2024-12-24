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Минтранс Турции: в порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

В порту Амбарлы в Стамбуле затонул контейнеровоз с грузом. Об этом рассказали в министерстве транспорта Турции.


«Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов лег на бок в порту Амбарлы в Стамбуле», — говорится в сообщении ведомства.

В результате происшествия были эвакуированы 15 членов экипажа. Судно затонуло возле причала. Специалисты начали извлекать контейнеры из воды. Также установлены боновые сооружения для предотвращения загрязнения окружающей среды.

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#контейнеры
#судно
#происшествия
#турция
Российский телеканал подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2»
24 декабря 2024, 01:05

Фото: iStock/simpson33

Российский телеканал «Победа» подверг цензуре фильмы «Брат» и «Брат-2». Об этом рассказали в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Z-блогеры возмутились цензурой фильмов «Брат». Цензурированную версию фильмов Балабанова вчера показал кабельный телеканал «Победа»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в картинах вырезали две культовые фразы героев. Первой оказалась реплика Данилы Багрова: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Данная аудиодорожка была просто заглушена.

Второй является фраза персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!». По словам одного из блогеров, данные реплики являются культовыми. Также другой автор предположил, что следом к показу могут запретить другую картину Балабанова «Война».

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#фильм
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RMF FM: разведывательный дрон США пролетел близко к границе России
24 декабря 2024, 00:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Разведывательный дрон Global Hawk из США пролетел над территорией семи стран и близко подошел к границе с Россией. Об этом рассказали на радиостанции RMF FM.
«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — говорится в сообщении.

Как правило, такие дроны использовались перед массированными обстрелами территории России. Данный БПЛА находился у границ с РФ перед атакой дальнобойными ракетами западного производства, например, ATACMS.

Около двух часов беспилотник осуществлял полет над территорией Литвы. После завершения полета он вернулся на базу в Италии

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#беспилотник
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#рф
#дроны
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В Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин
Mash: в Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин
23 декабря 2024, 23:40

Фото: iStock/Bilanol

В Красноярске пьяный водитель протаранил 76 машин в пяти дворах района Солнечный. Кадры происшествия опубликовали в Mash.
«Доброй ночи всем, кроме 76 автомобилистов, что припарковались в 5 дворах района Солнечный в Красноярске. И вылезли из своих постелек, чтобы познакомиться с местным мастером пьяного автобоулинга», — рассказали в telegram-канале.



Отмечается, что водитель протаранил столько автомобилей всего за несколько минут.

Ранее «Радио 1» сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге, где после столкновения внедорожник влетел в толпу пешеходов. В результате инцидента пострадали семь человек. Сбивший пешеходов водитель скрылся с местра аварии.

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Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу

В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша
#дтп
#аварии
#telegram
#красноярский край
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Житель Барнаула потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов
23 декабря 2024, 22:57

Фото: iStock/ Ton Photograph

Житель Барнаула потерял почти миллион рублей на замене прибора учёта, сообщила пресс-служба управления МВД по Алтайскому краю.
С 26-летним гражданином РФ связались по телефону по поводу замены счётчика. Собеседник сказал, что он является сотрудником энергосбытовой компании. Он уточнил, что для оформления заявки якобы нужно произнести код из СМС. Барнаулец не стал сомневаться в словах «коммунальщика» и назвал комбинацию цифр.

Потом мужчине пришло новое сообщение. Его текст гласил, что барнаулец подвергся атаке злоумышленников, а его личная информация находится под угрозой. Это сообщение оказалось новым звеном мошеннической цепочки. Мужчина позвонил по указанному в СМС телефону и обнаружил, что на него оформили доверенность для получения кредита. Для защиты данных россиянина ему прислали еще несколько сообщений с кодом аутентификации. Барнаулец снова продиктовал их собеседникам.

Когда мужчина проверял банковские приложения, он увидел, что с его счетов совершили транзакции на неизвестный номер. Как оказалось, звонивший ему «коммунальщик» все это время был мошенником. Узнав секретный код из сообщения россиянина, он смог дистанционно снять его банковские сбережения. В результате замена счетчика обошлась жертве злоумышленника более чем в 700 тысяч рублей и новый кредит. Он обратился в правоохранительные органы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые застрелили мужчину в лесу
23 декабря 2024, 21:40

Фото: iStock/ Roman Didkivskyi

В Ишимбае осудят двух братьев-наркодилеров, которые расправились с местным жителем, узнавшего об их деятельности, сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан в Телеграм-канале.
Братьев-наркодилеров обвиняют в убийстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере и производстве наркотических веществ в особо крупном размере.

Следствие полагает, что фигуранты организовали в гараже лабораторию — в ней они изготавливали наркотические вещества на продажу. Ещё у братьев хранилось огнестрельное оружие.

«В мае 2023 года один из братьев во время пристрела пистолета в лесу был замечен ранее ему незнакомым мужчиной. Опасаясь, что очевидец сообщит в полицию, фигурант настиг потерпевшего и убил двумя выстрелами в голову. Оставив тело в лесном массиве, он скрылся», — отмечалось в сообщении регионального Следкома.

Правоохранителям удалось установить личность преступника. Приехавшие к нему оперативники нашли гараж с нарколабораторией и провели в нём обыск. Силовики изъяли наркотики общей массой более 5,7 килограмма, инструменты и приспособления для изготовления веществ, два автомата Калашникова и порядка тысячи патронов, а ещё гильзы от пистолета Макарова. Изъятое отправили на баллистическую экспертизу. Оказалось, что их выпустили из орудия убийства. В тот же день обоих братьев задержали. Через некоторое время мужчин арестовали.

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#убийство
#наркотики
#оружие
#следствие
#мужчина
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В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша
23 декабря 2024, 20:42

Фото: iStock/ matimix

В Московской области в городе Подольск обрушилась кровля в школьном спортзале на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой пресс-службу МЧС России.
«Обрушение кровли и перекрытий произошло в спортзале СОШ №20 в Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет», — обратила внимание пресс-служба МЧС России.

Представители экстренных служб также отметили, что ученики образовательного учреждения на данный момент находятся на досрочных каникулах.

Пресс-служба МЧС России уточнила, что в будущем комиссия проведёт работу по оценке материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Москве банда подростков толпой избила 14-летнего школьника и стала шантажировать его сестру. Отец пострадавших детей рассказал, что недавно его сын вернулся домой с разбитым носом, но сообщил родным об избиении. Мальчик назвал случившееся с ним ерундой. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга.

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#ученики
#комиссия
#подольск
#подмосковье
#школьники
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За ночь на берега Краснодарского края выбросило 13 мёртвых дельфинов
23 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/Jorg Gillwald

Нынешней ночью на берег Чёрного моря в Краснодарском крае был выброшены 13 мёртвых дельфинов. Эксперты считают, что такую гибель морских животных уже можно отнести к массовой.
Первые восемь дельфинов нашли в районе Алексина под Новороссийском, сообщает телеграм-канал Mash. Шесть из них был на берегу, ещё два — в воде. Ещё три трупа были обнаружены на Бугазской косе, по одному — в селе Сукко и в Варваровке.

Волонтёры успели осмотреть только пять дельфинов — двух самок, двух самцов дельфинёнка. Остальных унесло обратно в море штормом. Только у одного з морских животных в дыхательных путях были обнаружены следы нефтепродукта. Специалисты предполагают, что причиной смерти дельфинов стала интоксикация паров топлива отравленная рыба. Окончательное заключение будет сделано по результатам экспертизы.

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Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья

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#море
#специалисты
#волонтеры
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«Любовник оказался мошенником»: В Подмосковье мужчина обманом выманил у возлюбленной больше миллиона и пропал
В Подмосковье мужчина обманул соседку почти на 1,5 млн и скрылся
23 декабря 2024, 19:08

Фото: iStock/designer491

Пока все внимание устремлено на кибербезопасность, «живые мошенники» не дремлют и продолжают обманывать россиян.
Жительница города Видное Московской области Елена Попова рассказала редакции «Радио 1» историю о том, как сосед-любовник брал у нее деньги в долг на починку автомобиля, лечение матери, похороны, нужды детей, а сам использовал их в совершенно других целях и возвращать не собирался. В итоге девушка осталась одна с двумя маленькими детьми и огромными кредитами.

«У нас в доме все соседи жили очень дружно, доверяли друг другу и помогали. Мы начали общаться с Сергеем, все было хорошо, у него тоже дети, мы приятно проводили время. А потом он стал говорить, что у него заблокирована карта, и теперь он не может им помогать. Все началось с 20 тысяч. Потом он попросил денег, чтобы сделать коробку автомобиля, потому что он не может без нее работать — таксовать», — начала рассказывать женщина.

Далее разговор пошел об оплате лечения матери — Елена взяла кредиты, чтобы помочь Сергею спасти маму. Получив собранные деньги, злополучный сосед сказал, что мама умерла, и теперь деньги нужны на похороны, далее — на билеты, потом снова на машину, на телефон ребенку, собственные нужды и так далее.

«Мы не оформляли никакую расписку сначала, потому что я ему доверяла. У меня не было сомнений, что он все вернет. Он говорил, что продаст свою машину, и мы все закроем. А потом, когда я стала подозревать неладное, предложила как-то бумажно все оформить, он агрессивно отказался, и я поняла, что это обман. После я выяснила, что деньги он брал не только у меня, но и у других соседей, мама у него жива, а машина не является его собственностью. Меня просто обманули. Он скрылся, перестал отвечать и сказал, что будет общаться со мной только в отделе МВД», — поделилась пострадавшая.

В конечном итоге у Елены долг перед банком — 1 386 570 рублей.

«Хочется ей помочь чисто по-человечески. Набрала для него кредитов, а он исчез. Она с двумя детьми работает и в полном шоке», — обратился в редакцию «Радио 1» житель того же дома Андрей.

Фото: iStock/mactrunk

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, адвокат Иван Мельников в беседе с «Радио 1» заявил, что шанс наказать мошенника есть, и перспектива у дела положительная.

«Если соседи напишут коллективное заявление относительно противоправных действий, если приложат подтверждающие факты (записи, видео, переписки), то его можно будет привлечь в дело о мошенничестве», — прокомментировал историю адвокат.

По его словам, давать в долг до 500 тысяч рублей желательно в письменной форме — оформлять простую расписку, которую в будущем можно будет приложить к делу.

«Если есть аудио, видео, переписки, то нужно все это поместить на флешку и отнести в отдел полиции. Если там не действуют, стоит писать в прокуратуру, просить принять меры в связи с отказом, то есть обжаловать отказные материалы. Если в прокуратуре не захотят с этим работать, нужно идти в суд. Человек имеет право хотя бы в простой форме написать, что с решением не согласен, что просит провести проверку», — объяснил эксперт.

Он посоветовал пробовать обращаться в разные ведомства, но сначала написать общее заявление от всех пострадавших.

«Рекомендация всем: если вы уже дали в долг, попробуйте все-таки записать разговор, чтобы были хотя бы какие-то доказательства», — дал совет Мельников.

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Назван срок ликвидации мазута на пляжах Черноморского побережья
Губернатор Кондратьев: к февралю мазут с Черноморского побережья уберут
23 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/dehooks

Попавший на пляжи Черноморского побережья после крушения танкеров мазут уберут к февралю 2025 года. Срок ликвидации назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводит «Интерфакс».
Глава региона подчеркнул, что власти сделают все, чтобы максимум до 1 марта убрать мазут с пляжей. Однако в планах очистить пляжи от нефтепродуктов до 1 февраля.

Кондратьев отметил, что если не успеть завершить работы по очистке до установленного срока и до повышения температуры, то мазут может просочиться в грунт. В таком случае объём работ увеличится в три раза.

Напомним, что утечка мазута произошла в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе.

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#загрязнение
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