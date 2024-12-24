Фото: iStock/Preeyaporn Kaewsaard
На Гавайях в США произошло извержение одного из самых активных вулканов Килауэа. Об этом заявляет американская геологическая служба.
«Гавайская вулканологическая обсерватория USGS наблюдала извержение на снимках веб-камеры вершины Килауэа, указывая на то, что извержение началось в кальдер Халемаумау и вершины в Национальном парке вулканов Гавайев», — сообщает ведомство.
Повышенная сейсмическая активность была зафиксирована около двух часов ночи. Уже через пол часа служба зафиксировала факт извержения. Уровень опасности постепенно увеличивается. Оценка рисков произойдет по мере развития извержения.
Килауэа является одним из самых активных вулканов на Земле. Согласно мифологии, он является местом обитания Пеле - гавайской богини вулканов.
Читайте также:
Во Владивостоке задержали женщину за поджигание банка
В США учительница родила от 12-летнего ученика и села в тюрьму на 25 лет
NBC News: экс-президент США Билл Клинтон госпитализирован в больницу
Иван Мусатов