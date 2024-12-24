​RMF FM: разведывательный дрон США пролетел близко к границе России

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Разведывательный дрон Global Hawk из США пролетел над территорией семи стран и близко подошел к границе с Россией. Об этом рассказали на радиостанции RMF FM.
«Американский шпионский беспилотник Global Hawk летал над Польшей и Литвой. Вся миссия беспилотника, вылетевшего с военной базы Сигонелла на Сицилии, длилась более 17 часов», — говорится в сообщении.
Как правило, такие дроны использовались перед массированными обстрелами территории России. Данный БПЛА находился у границ с РФ перед атакой дальнобойными ракетами западного производства, например, ATACMS.
Около двух часов беспилотник осуществлял полет над территорией Литвы. После завершения полета он вернулся на базу в Италии
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Иван Мусатов