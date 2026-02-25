Алабай укусил за голову российскую школьницу
В Твери 15-летняя девочка пострадала из-за нападения агрессивной собаки в частном секторе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло 20 февраля возле дома на улице Большевиков. Когда школьница возвращалась домой, на нее набросился алабай, вцепившись ей в голову. Пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
В связи с происшествием правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью. В рамках расследования они оценят соблюдение законодательства о содержании животных.
Ранее сообщалось, что в Люберцах наказали женщину, выбросившую собаку в мусорный бак.
