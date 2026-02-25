Алабай укусил за голову российскую школьницу

25 февраля 2026, 15:24

В Твери завели дело после нападения алабая на школьницу

Фото: iStock/Mikheili Kochiashvili

В Твери 15-летняя девочка пострадала из-за нападения агрессивной собаки в частном секторе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.