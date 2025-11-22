«Среди них — алабай»: На Урале стая бродячих собак чуть не загрызла ребёнка

22 ноября 2025, 16:49

СК возбудил дело о халатности после нападения собак на ребёнка в Карпинске

Фото: Istock/Nurlan Tastanbekov

В Карпинске Свердловской области стая бродячих собак напала на ребёнка. Об этом сообщает СУ СК России.