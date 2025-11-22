«Среди них — алабай»: На Урале стая бродячих собак чуть не загрызла ребёнка
В Карпинске Свердловской области стая бродячих собак напала на ребёнка. Об этом сообщает СУ СК России.
Инцидент произошёл 21 ноября в районе дома №13 на улице Серова. Группа животных атаковала восьмилетнего школьника, который в этот момент шёл по улице. Нападавших собак отогнала неравнодушная гражданка, оказавшаяся рядом. Её вмешательство помогло избежать тяжёлых последствий — мальчик отделался без серьёзных травм.
Как сообщают местные жители, агрессивная стая обитает в этом районе города уже несколько лет. Люди неоднократно обращались в соответствующие службы, но чиновники так и не организовали отлов животных.
Со слов одной из горожанок, в стае присутствует крупный алабай. По её мнению, эта собака представляет наибольшую угрозу. По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело о халатности.
