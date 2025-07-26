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Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР чеченца

Алаудинов допросил чеченца Берсаева, устроившего драку в ЛНР
Фото: iStock/Alexander Semenov

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов допросил чеченца Алихана Берсаева, который принял участие в драке в ЛНР. Видеозапись беседы он опубликовал в личном Telegram-канале.



На кадрах мужчина признается, что не имеет никакого отношения к «Ахмату». По словам участника драки, он не считает свои действия достойными и готов понести соответствующее наказание. Чеченец также извинился перед всеми.

Берсаев добавил, что не он является инициатором конфликта с профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем.

Ранее сообщалось, что подравшегося в луганском бассейне чеченца задержали под Краснодаром. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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