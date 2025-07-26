МВД пообещало миллион рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей в России
МВД России пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей. Одна из трагедий случилась в 2006 году, другая — в 2024 году. Это следует из информации на сайте МВД.
Подчеркивается, что тело новорожденного было обнаружено 6 марта 2024 года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств преступления. Мать ребенка скрылась, осуществляется ее поиск.
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«Продолжается сбор биологических образцов, включая буккальный эпителий, для проведения ДНК-экспертизы. (...) МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», — сказано в сообщении на сайте ведомства.Второе нераскрытое преступление — убийство 9-летнего ребенка в деревне Быковка (Юринский район, Республика Марий Эл) в августе 2006 года. МВД гарантирует аналогичную награду размером в один миллион тем, кто способен оказать ощутимую помощь следствию.
Ранее сообщалось, что полуторагодовалая девочка в Липецке выпала из окна квартиры на третьем этаже. Малышка получила тяжелейшие травмы, однако была спасена. В течение трех суток медицинские работники боролись за жизнь маленькой пациентки, не смыкая глаз.