МВД пообещало миллион рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей в России

26 июля 2025, 07:08

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МВД России пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей. Одна из трагедий случилась в 2006 году, другая — в 2024 году. Это следует из информации на сайте МВД.





Подчеркивается, что тело новорожденного было обнаружено 6 марта 2024 года на свалке в Петропавловске-Камчатском. По факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления обстоятельств преступления. Мать ребенка скрылась, осуществляется ее поиск.





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«Продолжается сбор биологических образцов, включая буккальный эпителий, для проведения ДНК-экспертизы. (...) МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», — сказано в сообщении на сайте ведомства.