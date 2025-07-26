В Брянске арестован подросток, насмерть забивший подругу сковородкой
Подростка из Брянска, нанесшего удары сковородкой своей несовершеннолетней знакомой, после чего она умерла, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.
На днях подросток напал на 15-летнюю девушку и изнасиловал ее. Сначала жертва никому об этом не рассказала, однако потом все же решила сообщить родным о произошедшем. Тогда подросток напал на нее со сковородой.
Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июля. Злоумышленник нанес пострадавшей сковородой множественные удары по голове. От полученных травм девушка спустя несколько часов скончалась в медучреждении.
Согласно информации ведомства, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый за кражу 15-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело.
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