В Брянске арестован подросток, насмерть забивший подругу сковородкой

26 июля 2025, 09:55

В Брянске арестовали подростка 15 лет по подозрению в убийстве сковородкой

Фото: iStock/Fedorovekb

Подростка из Брянска, нанесшего удары сковородкой своей несовершеннолетней знакомой, после чего она умерла, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в региональном СУСК РФ.