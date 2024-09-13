Алаудинов рассказал о проблемах бойцов ВСУ в Курской области

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области испытывают проблемы со снабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это», – заявил генерал-майор.
Ранее генерал-майор Алаудинов заявил, что ситуация на линии фронта не изменится даже в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. По его словам, Великобритания и США могут разрешить Украине ударять вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия в качестве «метода психологической войны против российского народа».
Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.
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Александр Климов