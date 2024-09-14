Алаудинов рассказал о бегстве бойцов ВСУ из Курской области

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Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оказались полностью дезорганизованы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Все пытаются убежать с территории России (...) У них там очень серьезная паника», – заявил генерал-майор.
Ранее Алаудинов сообщил, что бойцы ВСУ в Курской области испытывают проблемы со снабжением, продовольствием и водой. Он добавил, что ситуация в регионе благоприятна для российских войск.
Ранее Андрей Солдатов из 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России (ВСУ) заявил, что ВСУ применяют новые тактические приемы в Курской области.
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