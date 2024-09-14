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Алаудинов рассказал о бегстве бойцов ВСУ из Курской области

Алаудинов: в подразделениях ВСУ в Курской области полная дезорганизация
14 сентября 2024, 02:31
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области оказались полностью дезорганизованы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Все пытаются убежать с территории России (...) У них там очень серьезная паника», – заявил генерал-майор.

Ранее Алаудинов сообщил, что бойцы ВСУ в Курской области испытывают проблемы со снабжением, продовольствием и водой. Он добавил, что ситуация в регионе благоприятна для российских войск.



Ранее Андрей Солдатов из 810-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России (ВСУ) заявил, что ВСУ применяют новые тактические приемы в Курской области.

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#апти алаудинов
#россия
#украина
#курская область
#всу
#вс рф
Выдававший себя за ветерана СВО мошенник обманул женщину на несколько миллионов рублей
В Петербурге мужчина выдавал себя за ветерана СВО и обманул женщину на 4 миллиона
14 сентября 2024, 02:17

Фото: istockphoto/artoleshko

В Санкт-Петербурге 29-летний мужчина, выдававший себя за ветерана специальной военной операции (СВО), обманул женщину на миллионы рублей, передает газета «Фонтанка».
По данным издания, мошенник сдался полиции и признался в содеянном. Мужчина познакомился с 34-летней женщиной, а когда понял, что она материально обеспечена, выдал себя за военнослужащего Минобороны и попросил деньги «на суд против Минобороны». Через месяц он снова потребовал у знакомой деньги, утверждая, что они нужны для оформления инвалидности, лечения и продолжения судебной тяжбы.

Самозванец брал от женщины деньги суммами от 160 000 до двух миллионов рублей. В общей сложности женщина передала ему около четырех миллионов рублей, пишет «Фонтанка».

Ранее трое участников СВО в Тюмени были обмануты более чем на миллион рублей. Двум солдатам предложили помощь в получении льготных квартир, еще одному – в оформлении социальных выплат на детей. В итоге они перечислили мошенникам 1,1 миллиона рублей, но никакой выгоды не получили.

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#мошенник
#полиция
#деньги
#сво
#ветеран
#минобороны рф
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В дагестанском Кизляре произошло возгорание на территории рыбзавода
14 сентября 2024, 00:45

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Республике Дагестан, городе Кизрял, произошел пожар в здании рыбзавода. О происшествии сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что результате пожара пострадавшие отсутствуют.

«На месте работают 10 специалистов и 3 единицы техники МЧС России», – говорится в сообщении МЧС.

Ранее в Курманаевском районе Оренбургской области произошел пожар на нефтепроводе. Огонь перекинулся на территорию Гаршинского нефтяного месторождения. После инцидента прокуратура начала расследование.

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#мчс
#пожар
#москва
#дагестан
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Алаудинов рассказал о проблемах бойцов ВСУ в Курской области
Алаудинов: бойцы ВСУ испытывают проблемы с едой и водой
13 сентября 2024, 23:52

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области испытывают проблемы со снабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Очень большие проблемы у них с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это», – заявил генерал-майор.

Ранее генерал-майор Алаудинов заявил, что ситуация на линии фронта не изменится даже в случае наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории. По его словам, Великобритания и США могут разрешить Украине ударять вглубь территории России с помощью дальнобойного оружия в качестве «метода психологической войны против российского народа».

Напомним, США намерены предоставить Украине всё необходимое для её самозащиты и восстановления территориальной целостности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопросы о возможных ударах ВСУ вглубь российской территории с использованием американского оружия.

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#сша
#украина
#всу
#апти алаудинов
#курская область
#оружие
#ракетный удар
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Состояние одного из повреждённых БПЛА домов в Раменском признали работоспособным
13 сентября 2024, 22:51

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева

Специалисты оценили состояние несущих конструкций дома в Спортивном проезде в городе Раменское, повреждённого в результате атаки БПЛА. Оно признано работоспособным, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Эдуард Малышев.
«На сегодня восстановлена подача горячей и холодной воды; электричества. Работают лифты. По заключению специализированной организации, состояние несущих конструкций и дома в целом признано работоспособным», – написал Малышев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что жильцы большинства квартир могут возвращаться домой. Исключение – те, кто проживал на 11, 12 и 13 этажах. Им предложено размещение в пункте временного пребывания и в манёвренном фонде.

Ранее сообщалось, что 10 сентября при ночной атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, ещё восемь человек пострадали. В многоэтажке в Спортивном проезде повреждено 54 квартиры.

Как отметил Малышев, до 16 сентября подрядная организация проведёт замеры для установки окон. А до конца месяца планируется завершить закрытие теплового контура здания.

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#дом
#мкд
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#беспилотник
#дрон
#эдуард малышев
#подмосковье
#московская область
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СКР обвинил генерал-майора ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области
13 сентября 2024, 19:21

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

СКР возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, обвинив его в преступлениях в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что Красильников является командиром оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — указано в заявлении СК РФ.
Красильникова обвиняют в убийстве и покушении на него, незаконном пересечении границы РФ, насилии в отношении правоохранителя и покушении на его жизнь, хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки, умышленном повреждении чужого имущества.

По информации следствия, бригады ВСУ под руководством Красильникова пересекли 6 августа границу России, атаковали ракетами и дронами жилые дома и инфраструктуру, заложили взрывчатку на дорогах, чтобы мешать эвакуации мирного населения.

Следственный комитет особенно подчеркивает, что из-за действий Красильникова погибли и пострадали мирные жители Курской области, оказались уничтожены и повреждены дома и инфраструктура, а местное население было вынуждено покинуть свои дома.
«Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в ведомстве.
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#следственный комитет
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#всу
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Влюблённый в проститутку мигрант расправился с ней в отеле Петербурга
В Петербурге арестовали мигранта, убившего проститутку в отеле
13 сентября 2024, 18:16

Фото: iStock/blinow61

В Петербурге задержали 26-летнего мигранта, убившего девушку в апарт-отеле. Об этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что трагедия произошла 11 сентября. Мужчина поссорился с женщиной в номере гостиницы на Пулковском шоссе. В ходе конфликта он нанёс её около 12 ударов колюще-режущим предметом в область груди и шеи. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.

Во время допроса уроженца Узбекистана выяснилось, что мужчина очень любил убитую, которая работала проституткой. Однако он боялся её потерять, поэтому учинил расправу.

В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. После этого Московский суд Петербурга вынес постановление об аресте преступника.

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#санкт-петербург
#мигрант
#проституция
#убийство
#конфликт
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В Подмосковье задержали группу поджигателей релейных шкафов на железной дороге
13 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Подмосковья за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области.
«В полицию сообщили, что рядом с ж/д станцией Храпуново Горьковского направления МЖД горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии установили и задержали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в ближнем Подмосковье», — говорится в сообщении.
Один из задержанных рассказал, что получил предложение через мессенджер Telegram поджечь релейные шкафы за вознаграждение и позвал подзаработать трёх своих знакомых. После этого он и купил зажигательную смесь, подъехали на своей машине к релейным шкафам и подожгли их. Видео поджога мужчина отправил кураторам и в тот же день получил вознаграждение в размере 34 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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#поджог
#фсб
#полиция
#росгвардия
#московская область
#подмосковье
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Ректора подмосковного университета арестовали за посредничество во взятке
13 сентября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Zolnierek

Тверской суд Москвы арестовал ректора подмосковного Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что его подозревают по части 4 статьи 291.1 УК.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ: Посредничество во взяточничестве», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий. По информации СК РФ, градоначальника отправили в СИЗО до 29 октября 2024 года.

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#суд
#ук
#меры
#ск рф
#сизо
#подмосковье
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Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали за взятку
13 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Правоохранители задержали экс-первого зампреда правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о взятке. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что, находясь на своём посту, он курировал сразу несколько сфер: образования, культуры, физкультуры и спорта, благоустройства территорий. На эту должность в апреле 2024 года его утвердила Мособлдума. До этого с 2021 года он был министром образования Подмосковья. В начале сентября чиновник покинул свой пост.

Бронштейн проходит по делу о получении взятки. По данной статье УК РФ ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до пятнадцати лет.

Следствие также обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте Бронштейна.

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#следствие
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