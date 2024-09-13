СКР обвинил генерал-майора ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области

Тверской суд Москвы арестовал ректора подмосковного Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что его подозревают по части 4 статьи 291.1 УК.