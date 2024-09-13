СКР обвинил генерал-майора ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области

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СКР возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, обвинив его в преступлениях в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что Красильников является командиром оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — указано в заявлении СК РФ.Красильникова обвиняют в убийстве и покушении на него, незаконном пересечении границы РФ, насилии в отношении правоохранителя и покушении на его жизнь, хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки, умышленном повреждении чужого имущества.
По информации следствия, бригады ВСУ под руководством Красильникова пересекли 6 августа границу России, атаковали ракетами и дронами жилые дома и инфраструктуру, заложили взрывчатку на дорогах, чтобы мешать эвакуации мирного населения.
Следственный комитет особенно подчеркивает, что из-за действий Красильникова погибли и пострадали мирные жители Курской области, оказались уничтожены и повреждены дома и инфраструктура, а местное население было вынуждено покинуть свои дома.
«Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в ведомстве.Читайте также:
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