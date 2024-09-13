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СКР обвинил генерал-майора ВСУ Красильникова в преступлениях в Курской области

13 сентября 2024, 19:21
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

СКР возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора ВСУ Дмитрия Красильникова, обвинив его в преступлениях в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что Красильников является командиром оперативно-тактического управления «Северск» ВСУ.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооруженных формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — указано в заявлении СК РФ.
Красильникова обвиняют в убийстве и покушении на него, незаконном пересечении границы РФ, насилии в отношении правоохранителя и покушении на его жизнь, хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки, умышленном повреждении чужого имущества.



По информации следствия, бригады ВСУ под руководством Красильникова пересекли 6 августа границу России, атаковали ракетами и дронами жилые дома и инфраструктуру, заложили взрывчатку на дорогах, чтобы мешать эвакуации мирного населения.

Следственный комитет особенно подчеркивает, что из-за действий Красильникова погибли и пострадали мирные жители Курской области, оказались уничтожены и повреждены дома и инфраструктура, а местное население было вынуждено покинуть свои дома.
«Красильников объявлен в розыск. Хамовническим районным судом Москвы по ходатайству следствия ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в ведомстве.
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Влюблённый в проститутку мигрант расправился с ней в отеле Петербурга
В Петербурге арестовали мигранта, убившего проститутку в отеле
13 сентября 2024, 18:16

Фото: iStock/blinow61

В Петербурге задержали 26-летнего мигранта, убившего девушку в апарт-отеле. Об этом пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что трагедия произошла 11 сентября. Мужчина поссорился с женщиной в номере гостиницы на Пулковском шоссе. В ходе конфликта он нанёс её около 12 ударов колюще-режущим предметом в область груди и шеи. От полученных травм, несовместимых с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.

Во время допроса уроженца Узбекистана выяснилось, что мужчина очень любил убитую, которая работала проституткой. Однако он боялся её потерять, поэтому учинил расправу.

В отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. После этого Московский суд Петербурга вынес постановление об аресте преступника.

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#санкт-петербург
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#убийство
#конфликт
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В Подмосковье задержали группу поджигателей релейных шкафов на железной дороге
13 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники ФСБ задержали четверых жителей Подмосковья за поджог релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области.
«В полицию сообщили, что рядом с ж/д станцией Храпуново Горьковского направления МЖД горят два релейных шкафа и один батарейный шкаф. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии установили и задержали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 21 года, проживающих в ближнем Подмосковье», — говорится в сообщении.
Один из задержанных рассказал, что получил предложение через мессенджер Telegram поджечь релейные шкафы за вознаграждение и позвал подзаработать трёх своих знакомых. После этого он и купил зажигательную смесь, подъехали на своей машине к релейным шкафам и подожгли их. Видео поджога мужчина отправил кураторам и в тот же день получил вознаграждение в размере 34 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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#поджог
#фсб
#полиция
#росгвардия
#московская область
#подмосковье
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Ректора подмосковного университета арестовали за посредничество во взятке
13 сентября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Zolnierek

Тверской суд Москвы арестовал ректора подмосковного Корпоративного университета развития образования Андрея Лубского за посредничество во взяточничестве. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что его подозревают по части 4 статьи 291.1 УК.
«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лубского Андрея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ: Посредничество во взяточничестве», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий. По информации СК РФ, градоначальника отправили в СИЗО до 29 октября 2024 года.

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#подмосковье
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Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали за взятку
13 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Правоохранители задержали экс-первого зампреда правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о взятке. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что, находясь на своём посту, он курировал сразу несколько сфер: образования, культуры, физкультуры и спорта, благоустройства территорий. На эту должность в апреле 2024 года его утвердила Мособлдума. До этого с 2021 года он был министром образования Подмосковья. В начале сентября чиновник покинул свой пост.

Бронштейн проходит по делу о получении взятки. По данной статье УК РФ ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от восьми до пятнадцати лет.

Следствие также обратилось в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об аресте Бронштейна.

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#наказание
#следствие
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Раздевались и танцевали стриптиз: директор интерната десять лет совращал детей-инвалидов, что известно
13 сентября 2024, 16:01

Фото: istock / filrom

Ивановский суд вынес приговор бывшему директору детского интерната, который на протяжении десяти лет совращал несовершеннолетних воспитанников. О том, что творилось за стенами дома для детей-инвалидов – читайте в материале «Радио 1».

Что известно об извращениях в интернате


Фото: istock/Motortion


Снаружи интернат в Чернцах выглядел вполне обычным: розовое здание не выдавало тех страшных испытаний, которым подвергались дети внутри. В этом учреждении находились несовершеннолетние с нарушениями интеллектуального и психического развития, многие из которых нуждались в постоянном медицинском наблюдении и лечении. Директор интерната Александр Цымбалюк, хорошо зная подопечных, использовал это в своих корыстных целях.

Один из бывших воспитанников, пожелавший остаться анонимным, поделился с журналистами «Известий», что неоднократно получал непристойные предложения от директора.

«Он просил меня станцевать стриптиз и часто приходил ко мне в комнату нетрезвым», — рассказал он.

В ходе следствия были допрошены десятки подопечных Цымбалюка. Все они заявляли – директор совершал в отношении них действия сексуального характера.


Приговор директору интерната


11 сентября Ивановский районный суд вынес приговор Александру Цымбалюку, признав его виновным в насильственных действиях в отношении несовершеннолетних. Ранее он был одним из самых уважаемых людей в регионе и на протяжении 11 лет возглавлял интернат. В течение долгого времени ему удавалось скрывать ужасные события, происходившие в стенах учреждения. Теперь ему предстоит отбыть 23 года в колонии строгого режима.

Даже после предъявления обвинений соседи Цымбалюка продолжали убеждать полицейских в его невиновности.

«Я бы никогда не подумала о нем ничего плохого», — уверяла одна из соседок.

В какой-то момент дочь Цымбалюка организовала стихийное движение в защиту отца. Она утверждала, что показания пострадавших не могут быть серьезными, поскольку они состоят на учете у специалистов и не отдают отчет своим словам.

«О чем можно говорить, если речь идет о детях-инвалидах, которые ежегодно проходят диспансеризацию в психиатрических учреждениях?» — настаивала дочь педофила.

В суде отметили, что некоторые из жертв Цымбалюка до сих пор посещают психологов и страдают от ночных кошмаров.

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Цымбалюк действовал с сообщником


В ходе следствия выяснилось, что у директора интерната был знакомый, который неоднократно был замечен в подозрительных действиях, связанных с детьми. Правоохранители установили, что под предлогом благих намерений этот человек брал детей под свое попечительство.

Он дарил детям игрушки и сладости, входил к несовершеннолетним в доверие и использовал предлог «помощи по хозяйству». Так, доверчивые дети оставались у злоумышленника переночевать. О том, что происходило с несовершеннолетними «в гостях» у приятеля Цымбалюка последнему было известно.

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#человек
#мужчины
#педофилия
#насилие
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Товарный поезд протаранил грузовик с артиллерийской установкой
В США поезд снёс автомобиль с американской САУ M109 Paladin
13 сентября 2024, 15:48

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Товарный поезд столкнулся с грузовиком, перевозящим самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что 18-колёсный грузовик застрял на железнодорожном переезде в городе Гуз-Крик. В результате столкновения с прибывающим поездом никто не пострадал. Однако получили повреждения конструкции переезда.

По словам очевидцев, водитель грузовика выбежал из кабины. Он отказался от медицинской помощи.

Предполагается, что в полуприцепе грузовика находилась самоходная артиллерийская установка.

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#грузовик
#оружие
#сша
#авария
#столкновение
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Пятиклассник до сотрясения мозга избил учительницу под Симферополем
Под Симферополем ученик избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона
13 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/maxim4e4ek

Пятиклассник избил учительницу до сотрясения мозга из-за телефона в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Отмечается, что учительница музыки отобрала у ребёнка телефон, поскольку он отвлекался на него во время занятия. Однако мальчику это не понравилось, он без спросу забрал свой телефон со стола учительницы и попытался уйти из класса.

Учительница потребовала объяснений такому поведению. Но вместо этого мальчик начал кричать, после чего ударил женщину в висок.

После произошедшего с пятиклассником провели беседу и назначили ему встречу с психологом. А у пострадавшей учительницы диагностировали сотрясение мозга. В настоящее время она находится на больничном.

Данный инцидент заинтересовал региональное управление Следственного комитета и прокуратуру, которые приступили к проведению проверки.

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#крым
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#телефон
#психолог
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В Подмосковье горит коксогазовый завод
13 сентября 2024, 14:41

Фото: iStock/abadonian

В подмосковном Видном вспыхнул мощный пожар на коксогазовом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, сейчас из здания завода проводится эвакуация сотрудников. Черный дым распространяется в сторону Москвы.

По предварительным данным, произошло возгорание мазутных отложений при проведении огневых работ на открытой площадке утилизации металлоконструкций.

Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пожарные уже приступили к тушению огня. Всего задействовано два пожарных расчета. Угрозы распространения огня нет. Также нет пострадавших и погибших.

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#пожарные
#эвакуация
#шоссе
#возгорание
#люди
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ФСБ задержала стриптизёра, обещавшего «вытащить» военного с СВО за 3 млн рублей
13 сентября 2024, 14:04

Фото: iStock/abadonian

Сотрудники ФСБ задержали в Москве стриптизёра по кличке Маугли по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба УФСБ России по столице и Московской области.
«По данным следствия, задержанный и его подельник обещали за три миллиона рублей помочь с увольнением военного, который находится в зоне проведения специальной военной операции. Однако фактически на увольнение с военной службы они повлиять не могли, так как у них не было таких возможностей и полномочий», — говорится в сообщении.
Задержать обоих злоумышленников удалось в ходе оперативного эксперимента — после передачи им запрошенных денег.

Отмечается, что танцовщик стриптиза Станислав Тур, выступающий в клубах Москвы под псевдонимом Маугли, ранее был судим за подделку документов и кражу. Кроме того, в своих соцсетях он размещал информацию о том, что может «решить любой вопрос» с военкоматом и Госавтоинспекцией.

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#фсб
#москва
#мошенничество
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