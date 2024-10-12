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Алаудинов рассказал о попытке атаки ВСУ на Белгородскую область

12 октября 2024, 03:53
Фото: iStock/YakubovAlim

Фото: iStock/YakubovAlim

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Белгородскую область, но были отбиты российскими войсками. Заместитель начальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», – заявил командир «Ахмата».

По словам Алаудинова, слухи о том, что ВСУ вошли на территорию российского региона и совершили страшные преступления, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что на украинской стороне границы с регионами, где сосредоточены Вооруженные силы республики, размещены войска Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).



Ранее стало известно, что в Курской области освобождено 19 населенных пунктов. Апти Алаудинов, соратник президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, рассказал, что российские войска активно продвигаются на курском направлении и ежедневно уничтожают противника в большом количестве.

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#украина
#россия
#вс рф
#белгородская область
#апти алаудинов
#рамзан кадыров
Прокурор Ингушетии взял под контроль расследование дела о расстреле
12 октября 2024, 02:14

Фото: iStock/Zolnierek

Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял под контроль расследование уголовного дела о нападении на автомобиль в Назрани. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
11 октября на федеральной трассе в Ингушетии был обстрелян автомобиль сотрудника Центра «Э». Сотрудников ЦПЭ обстреляли из серебристого автомобиля «Лада». Преступники скрылись с места происшествия. В настоящее время полиция ведет розыск нападавших. В Ингушетии район, где произошла перестрелка, оцеплен.

В результате атаки погибли один сотрудник полиции и двое гражданских лиц. В машине также находился заместитель директора Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По предварительной информации, он не пострадал.

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#ингушетия
#нападение
#ск рф
#уголовное дело
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По факту нападения на авто сотрудников Центра «Э» в Ингушетии завели дело
СК РФ по Ингушетии завел дело после нападения на авто сотрудников Центра «Э»
12 октября 2024, 01:51

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. По данным информационного агентства ТАСС, в результате инцидента погибли три человека, что подтвердили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.
Дело касается двух статей: 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и часть 1 статьи. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ведется розыск нападавших», – подчеркнули в ведомстве.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

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#ск рф
#уголовное дело
#нападение
#ингушетия
#оружие
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Двое пострадавших в ходе нападение на правоохранителей в Ингушетии скончались в больнице
Двое пострадавших в ходе обстрела автомобиля в Ингушетии скончались в больнице
12 октября 2024, 01:15

Фото: istockphoto/Jacob Wackerhausen

Два человека скончались в больнице после того, как на въезде в Магас было совершено нападение на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб республики.
По данным собеседника агентства, реанимационные мероприятия проводились в течение 30 минут. Сам Хамхоев не пострадал и в момент нападения вышел из машины.

«Погибший первым сотрудник ППС находился на переднем сидении», – сказал собеседник агентства.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

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#полиция
#ингушетия
#больница
#нападение
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В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»
Newsweek: ураган «Милтон» грозит распространением переносимых комарами болезней
12 октября 2024, 01:10

Фото: istockphoto/Zenobillis

Ураган «Милтон» в США может создать благоприятные условия для размножения комаров, которые вызвать рост заболеваний. Об этом пишет издание Newsweek, опираясь на мнение экспертов.
«Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров», – сообщила профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе.

По ее словам, ураганы могут вызвать резкий рост популяций комаров в идеальных для размножения условиях высокой влажности и богатых питательными веществами паводковых вод. Однако вопрос о том, через какое время после урагана риск возникновения этой проблемы возрастает, все еще остается предметом активного изучения.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что ураган «Милтон», как и другие тропические штормы, обрушившиеся на США, рискует существенно ухудшить здоровье американских жителей.

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#сша
#шторм
#болезни
#комары
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Российские ВКС нанесли удары по пунктам боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС нанесли удары по пунктам дислокации боевиков в Сирии
12 октября 2024, 00:32

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

За последние сутки российские воздушно-космические силы (ВКС) в Сирии нанесли удары по двум позициям боевиков в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, информирует РИА Новости.
Уточняется, что, кроме того, в районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений «коалиацией» правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики истребителями F-15.

Ранее в укрытиях незаконных сирийских вооруженных формирований, подвергшихся ударам российских ВКС с 23 сентября, было обнаружено 16 тайников с американским оружием.

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#сирия
#россия
#истребитель
#ракетный удар
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В российском регионе ликвидировали украинский БПЛА
В Курской области сбили украинский БПЛА
12 октября 2024, 00:18

Фото: istockphoto/sommersby

Еще один БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили российские ПВО в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Благодарю наших защитников!» – написал Смирнов.

Ранее в приграничных с Россией регионах – Курской и Белгородской областях – были уничтожены четыре украинских беспилотника. По данным ведомства, атака произошла примерно в 14:15 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что из зоны конфликта в Курской области были спасены 56 человек. Все мирные жители получили необходимую помощь и находятся в безопасных местах.

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#курская область
#белгородская область
#бпла
#украина
#всу
#пво
#губернатор
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В Ингушетии при обстреле автомобиля погибли полицейский и двое гражданских
11 октября 2024, 23:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Сотрудник полиции и двое гражданских лиц погибли в результате нападения на автомобиль в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников правоохранительных органов региона.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.

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#полицейские
#нападение
#ингушетия
#автомобиль
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Обнаружена машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков
Машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков обнаружена
11 октября 2024, 23:45

Фото: istockphoto/trikolor

Автомобиль, на котором вооруженные злоумышленники напали на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, обнаружен в селе Майское в Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канала Mash Gor.
Это может означать, что нападавшие смогли покинуть Республики Ингушетия. Они передвигались на российском легковом автомобиле, вероятно, приобретенном для этой акции.

Также были получены изображения автомобиля нападавших. Судя по снимкам, машина сгорела, в результате чего от нее остался только фундамент.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

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#ингушетия
#нападение
#автомобиль
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Стали известны детали нападения в Ингушетии
Убитые сотрудники центра «Э» являлись охранниками замначальника Хамхоева
11 октября 2024, 23:23

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Погибшие были телохранителями заместителя начальника Центра противодействия экстремизму по в Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Предварительно, покушение на заместителя начальника центра «Э» было совершено, но не увенчалось успехом.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.

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#ингушетия
#нападение
#автомобиль
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