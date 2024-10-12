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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на Белгородскую область, но были отбиты российскими войсками. Заместитель начальника Главного военно-политического управления, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Они попытались на одном участке пробиться, подойти некрупными силами, но их так оторвали, потрепали, что они, кто остался жив-цел, вернулись обратно», – заявил командир «Ахмата».
По словам Алаудинова, слухи о том, что ВСУ вошли на территорию российского региона и совершили страшные преступления, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что на украинской стороне границы с регионами, где сосредоточены Вооруженные силы республики, размещены войска Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).
Ранее стало известно, что в Курской области освобождено 19 населенных пунктов. Апти Алаудинов, соратник президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, рассказал, что российские войска активно продвигаются на курском направлении и ежедневно уничтожают противника в большом количестве.
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Александр Климов