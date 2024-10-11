Порядка полутора тысяч боевиков ВСУ окружены в курском селе Ольговка

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В результате второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области порядка 1,5 тысячи боевиков ВСУ оказались в окружении в селе Ольговка. Об этом пишет Mash.
Кроме того, российские бойцы за минувшие сутки выбили противника из Любимовки, Шептуховки, Леонидова и Михайловка. В настоящее время в этих населенных пунктах проводится зачистка.
Утром 11 октября также стало известно об освобождении российскими силами села Новоивановка в Суджанском районе.
Кроме того, ВСУ покидают деревню Леонидово малыми группами на бронетехнике.
Тем временем морпехи 155-й бригады, десантники из 106-й тульской дивизии и 56-й ГДШП вытесняют противника в сторону границы, продвигаясь со стороны Любимовки и Зелёного Шляха. Идут активные бои в районе Новоивановки.
Напомним, о начале второго этапа активного контрнаступления российских сил в курском приграничье стало известно накануне. Сообщалось, что ВС РФ приступили к штурму ВСУ в Любимовке и Зеленом Шляхе.
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Утром 11 октября также стало известно об освобождении российскими силами села Новоивановка в Суджанском районе.
Кроме того, ВСУ покидают деревню Леонидово малыми группами на бронетехнике.
Тем временем морпехи 155-й бригады, десантники из 106-й тульской дивизии и 56-й ГДШП вытесняют противника в сторону границы, продвигаясь со стороны Любимовки и Зелёного Шляха. Идут активные бои в районе Новоивановки.
Напомним, о начале второго этапа активного контрнаступления российских сил в курском приграничье стало известно накануне. Сообщалось, что ВС РФ приступили к штурму ВСУ в Любимовке и Зеленом Шляхе.
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Элина Позднякова