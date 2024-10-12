Алаудинов сообщи об освобождении 19 населенных пунктов Курской области

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Соратник главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Курской области освобождено 19 населенных пунктов. Об этом стало известно в его Telegram-канале.
«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника. За прошлый период вот за эти почти два месяца в общей сложности освобождены от противника (...) 19 населенных пунктов», – сообщил он.
Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области освобождено 15 населенных пунктов. Он также оценил ход боевых действий на донецком направлении.
Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничных районах продолжаются столкновения.
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Александр Климов