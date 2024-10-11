Прорыв ВС РФ в Курской области: подробности

Фото: iStock/Zeferli
Армия России в рамках второго этапа активного контрнаступления в Курской области окружила гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
«Шок от вчерашнего дня у противника ожидаемо постепенно проходит, и он пытается проблему на участке купировать. Причем, для этого ВСУ подключают не только резервы, но и свои инфопомойки, которые сегодня с утра начали писать, что они якобы "все отбили назад"», — пишет Подоляка в своем Telegram-канале.При этом сообщения о том, что противник бросает все и убегает из Курской области в Сумскую, тоже не являются правдивыми. Военный аналитик пояснил, что командование ВСУ 11 октября уже оправилось от вчерашней неожиданности и уже предпринимает попытки контратаковать освобожденные российскими силами территории.
Подоляка подчеркнул, что ВС РФ сейчас очень важно удержать контроль на участке трассы Коренево — Суджа между Зеленым Шляхом и Свердликово, чтобы не дать боевикам ВСУ вырваться из окружения в Любимовке — Толстом Луге, а тем более не позволить деблокирующим частям противника пробить к ним коридор.
Не менее важным участком является и дорога от Зеленого Шляха на Малую Локню. В районе Новоивановки продолжаются бои и решается судьба плацдарма противника севернее этой трассы. В самой Малой Локне идут бои, где боевики ВСУ оказывают российским частям ожесточенное сопротивление.
Читайте также:
Порядка полутора тысяч боевиков ВСУ окружены в курском селе Ольговка
Алаудинов: ВСУ терпят поражение сразу на нескольких участках в Курской области
В Курской области началась вторая фаза контрнаступления ВС РФ, подробности
Элина Позднякова