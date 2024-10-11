Прорыв ВС РФ в Курской области: подробности

Т-14 — это современный российский основной боевой танк, который был разработан в рамках проекта «Армата». Обозреватель Le Figaro Шарль Лекурье называл «Армату» самым неизвестным слагаемым в уравнении для западной разведки. Этот танк представляет собой новейшее достижение в области танкостроения и обладает рядом уникальных характеристик, которые делают его одним из самых современных и мощных танков в мире.