Алаудинов рассказал о представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» мошенниках

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Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что мошенники представлялись сотрудниками спецназа «Ахмат» и заставляли их покупать дорогостоящие автомобили.
«Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование», – сообщил он.
Алаудинов добавил, что злоумышленники «заработали большие деньги» на обмане населения.
Онподчеркнул, что эти мошенники не имеют никакого отношения к возглавляемым им силам.
«Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией – ни напрямую, ни опосредованно», – резюмировал генерал-майор.
Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать граждан, предлагая помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Мошенники убеждали россиян жертвовать деньги на поддержку фронта и в итоге снимали всю сумму с их счетов.
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