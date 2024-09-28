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Алаудинов рассказал о представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» мошенниках

28 сентября 2024, 23:44
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что мошенники представлялись сотрудниками спецназа «Ахмат» и заставляли их покупать дорогостоящие автомобили.
«Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование», – сообщил он.

Алаудинов добавил, что злоумышленники «заработали большие деньги» на обмане населения.



Онподчеркнул, что эти мошенники не имеют никакого отношения к возглавляемым им силам.

«Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией – ни напрямую, ни опосредованно», – резюмировал генерал-майор.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать граждан, предлагая помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Мошенники убеждали россиян жертвовать деньги на поддержку фронта и в итоге снимали всю сумму с их счетов.

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#апти алаудинов
#мошенники
#сво
#военные
В Белоруссии обеспокоились наращиванием войск НАТО возле границ
29 сентября 2024, 00:12

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Белоруссия обеспокоена тем, что наращивание сил НАТО вблизи ее границ может выйти из-под контроля. Такие опасения высказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
«НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями для всех», – заявил он.

Министр также отметил, что эскалация напряженности может привести к третьей мировой войне, поскольку «у Европы достаточно ядерного оружия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае вооруженного нападения на Белоруссию.

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#нато
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Видео момента взрыва на железнодорожном мосту под Самарой появилось в сети
Появилось видео момента взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области
28 сентября 2024, 21:01

Фото: istockphoto/Yuliya Shauerman

Видео момента взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области опубликовали в сети вечером 28 сентября. На кадрах заметно, как справа от грузового состава появляется облако пыли.
Видео с места взрыва на ж/д мосту под Самарой опубликовал канал Baza. На втором ролике, уже после проезда состава, видны трещины, которые образовались на конструкциях моста. На переправе треснули бетонные плиты и вывернуло ограждение, при этом рельсы не пострадали.



«На железнодорожном мосту произошло повреждение островков безопасности», — заявила администрация области в Telegram-канале.

ЧП случилось в районе города Кинель около 13.30 на 1136 километре. К счастью, поезд смог проехать и никто не пострадал. Власти сообщают, что движение грузовых составов на том участке приостановили.

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#поезд
#движение
#чп
#видео
#администрация
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ФРГ: Мафиозные разборки мигрантов могли привести к серии взрывов в Кельне
Серию взрывов в Кельне власти связали с мафиозными разборками мигрантов
28 сентября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/vichie81

Три взрыва, которые прогремели в немецком Кельне в сентябре, власти города связали с мафиозными разборками мигрантов. К такому выводу пришла полиция Кельна по итогу расследования.
«Идут разговоры о связи с мигрантами, тем более что в ФРГ усиливают против них ограничения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Кельна.

Пока местные власти задержали только одного из участников последнего взрыва, который произошел 22 сентября в здании с кафе. Тогда из заведения эвакуировали 20 человек, еще двое попали в больницу из-за пожара. Сейчас полиция ищет второго причастного к взрыву.

Местной полиции еще предстоит выяснить мотивы преступления и установить связь с двумя предыдущими взрывами.

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Заказал любовник или его жена? Вскрылись новые детали в деле об убийстве бизнес-леди под Саратовом
Подруга убитой в Балаково бизнес-леди рассказала об отношениях в семье погибшей
28 сентября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

По делу об убитой в Балаково предпринимательницы Натальи Алешниковой, которую нашли с перерезанным горлом, задержали супругов Светлану и Алексея Тюрьгановых. О неожиданных поворотах в расследовании похищения и убийства бизнесвумен в Рязанской области читайте в материале «Радио 1».
Ранее уже высказывалась версия о заказном убийстве из ревности. По сообщению местных, Алексей Тюрьганов был любовником Натальи, о чем знала его жена Светлана. О задержании Светланы стало известно 27 сентября. Тогда же появилась неофициальная версия, что именно Светлана наняла головорезов, чтобы расправиться с соперницей.

Угрожала сопернице с разных аккаунтов

Как выяснилось, Тюрьгановы и Алешниковы раньше жили в домах по соседству. Именно тогда, по мнению соседей, и возникла интрижка между Натальей и мужем Светланы. Причем последняя знала о романтических отношениях мужа и неоднократно угрожала сопернице в соцсетях.
«Предварительно, Светлана неоднократно угрожала любовнице своего мужа с разных аккаунтов», — передает Телеграм-канал SHOT.

Фото: istockphoto/Antonio_Diaz

Сейчас следователи изучают переписку женщин в соцсетях. Но официальных комментариев нет, подробностей не сообщают. О задержании супруга Светланы — Алексея, сообщило РИА Новости, журналисты которого пообщались со знакомыми семей.


Все успевала

«Прекрасно выглядела, вела здоровый образ жизни и много работала. Мы поражались, как она все и везде успевала», — рассказала близкая подруга Натальи.
В вечер похищения, 22 сентября, 47-летня женщина разослала друзьям приглашение, чтобы обсудить празднование своего дня рождения. С тех пор Наталью живой больше не видели.

Камера на парковке записала, как преступники в масках подкараулили женщину в кустах, дождались, когда она припаркуется, затем затолкали в ее же машину Toyota RAV4 и увезли. Убийцы не оставили никаких зацепок, да и явных врагов у Натальи не было. У женщины была сеть магазинов, салон красоты и другой бизнес.

Фото: istockphoto/udra

Убийц женщины из образцовой семьи пока не нашли

Знакомые отзывались о семье исключительно положительно.

«Они были образцовой семьей, и ничего подозрительного в их поведении не было», — говорят знакомые об Алешниковых.
Машину с телом Натальи нашли спрятанной в лесополосе неподалеку от места похищения 25 сентября. Головорезы укрыли внедорожник камуфляжной накидкой и закидали ветками. Труп женщины с перерезанным горлом оставили внутри. Тогда же вдовец Алексей Алешников объявил вознаграждение в миллион рублей за любую информацию о похитителях. Законного супруга, кстати, тоже задерживали в самом начале, но после допроса отпустили.

Похитителей женщины пока так и не нашли. Супруги Тюрьгановы пока остаются под следствием, но меру пресечения им не избрали и о выдвижении обвинений не сообщалось.

Дело о похищении и убийстве в городке Балаково продолжает набирать обороты.

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Неизвестные хотели подорвать ж/д пути в Самарской области, есть данные о взрывах
28 сентября 2024, 19:02

Фото: istockphoto/Kyryl Gorlov

Попытку подрыва ж/д путей хотели осуществить неизвестные в Самарской области. В региональном правительстве отметили, что в районе города Кинель повреждены так называемые «островки безопасности» на железнодорожном мосту.
По информации Росжелдора, движение грузовых составов приостановлено из-за незаконного вмешательства «посторонних лиц в работу ж/д транспорта». Также упоминаются сообщения о «хлопках».

Местные указывают, что были слышны взрывы. По данным регионального правительства, никто не пострадал, сами ж/д пути целы.

Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрелять по машинам, которые были припаркованы во дворах на севере Челябинска.

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#россия
#взрывы
#самарская область
#ржд
#новости
#криминал
#полиция
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Стали известны детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане
Посольство РФ: на борту разбившегося в Пакистане Ми-8 было двое россиян
28 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/MMADIA

Двое россиян находились на борту вертолета, который потерпел крушение в Пакистане. Об этом сообщили в российском посольстве, пишет РИА Новости.
В дипломатическом представительстве отметили, что информации о состоянии граждан России еще нет. Также не уточняется, были ли россияне пилотами воздушного судна.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson 44 потерпел крушение в болотистой местности в Архангельской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, сегодня, 28 сентября, в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту. Судно принадлежало пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность.

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#радио 1
#вертолёт
#компании
#мужчина
#россияне
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На отца погибших от отравления детей не стали заводить уголовное дело
СК не намерен возбуждать уголовное дело против отца погибших от отравления детей
28 сентября 2024, 17:15

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет не намерен возбуждать новое уголовное дело по отравлению семьи, глее погибли четверо детей в Красноярском крае. Об этом заявил 28 сентября официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республика Хакасия.
Ранее в СМИ появилась информация, что следствие якобы намерено возбудить уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении отца детей. Эти сообщения официально опровергли, сообщает РИА Новости со ссылкой на красноярский следком.

Выяснилось, что накануне трагедии мужчина обрабатывал дом инсектицидом, после чего семья отправилась на прогулку. При этом глава семьи плохо проветри помещение, оставив открытой только форточку. В этом отец умерших детей признался сам. После возвращения с прогулки и ужина у членов семьи появились признаки сильного отравления.

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#семья
#уголовное следствие
#отец
#ск
#дети
#смерть
#краснодарский край
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Неизвестный открыл стрельбу по машинам в Челябинске
28 сентября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина открыл стрельбу по припаркованным во дворе автомобилям на севере Челябинска. Об этом пишет портал URA.RU, ссылаясь на пресс-службу главка МВД по региону.
«В отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Принимаются меры к возможному установлению свидетелей и очевидцев произошедшего», — говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленник производил стрельбу по разным адресам. До этого сообщалось, что мужчина в Ульяновске избил пожилую женщину, когда та торговала цветами рядом с магазином. Агрессора сейчас разыскивают полицейские.

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#россия
#челябинск
#стрельба
#полиция
#новости
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Меликов сообщил о нарушениях на взорвавшейся в Махачкале АЗС
Меликов: на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, выявляли и устраняли нарушения
28 сентября 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о нарушениях в районе взрыва АЗС под Махачкалой, передает ТАСС.
По словам Меликова, нарушения, которые выявленные на этой заправке, были устранены. Согласно данным минэнерго республики, более 4,5 тыс. нарушений норм промышленной безопасности были выявлены на заправках в регионе.

Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

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#азс
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