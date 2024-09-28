Генерал «Ахмата» Алаудинов высмеял сообщения о своем попадании в плен

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов посмеялся над сообщениями о своем якобы попадании в плен. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале офицера.
«Тут оказывается в интернете меня сегодня взяли в плен, я не в курсе этого просто», — сказал генерал-майор.
Военный сравнил себя со львом, спокойно наблюдающим за лаем собак, и подчеркнул, что он из тех, кто не реагирует на пустой треп.
Ранее публиковалась видеозапись ликвидации боевика ВСУ в Курской области. Радикал был вооружен железным мечом.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация республики.
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