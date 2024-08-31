Алаудинов рассказал о спасении командиром 18 бойцов в Судже

Фото: istock/Dmytro Sheremeta
Командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе под Курском во время атаки на регион ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Буквально неделю где-то назад или больше, если вы помните, через "Аида" мы выводили из Суджи ребят, среди которых было вроде 18 срочников», – рассказал он.
По словам Алаудинова, бойцы имели командира взвода, который являлся срочником. Военный вывел сослуживцев с пограничных постов, непосредственно с позиций, и направил в Суджу. Вскоре командир взвода погиб в столкновении с ВСУ.
Ранее стало известно о поражении батальона ВСУ на курском направлении.
Читайте также:
Командир «Ахмата» сообщил о поражении батальона ВСУ на курском направлении
Стало известно название воюющей за Украину американской ЧВК
Алаудинов: «Ахмат» 11 часов вел героический бой с ВСУ в Курской области
Александр Климов