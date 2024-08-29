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Алаудинов: «Ахмат» 11 часов вел героический бой с ВСУ в Курской области

29 августа 2024, 06:26
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» около одиннадцати часов вели героический бой с ВСУ на двух участках в приграничной зоне Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что день был крайне тяжелым для российских военных.

«Почти 11 часов шли бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на трудности, наши бойцы выстояли, героически сражаясь», — заявил генерал.


По его словам, спецназу «Ахмат» удалось уничтожить значительное количество живой силы противника, а также несколько единиц военной техники, включая артиллерию, автоматические гранатометы и минометы.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские войска успешно остановили наступление нескольких украинских бригад, включая 61-ю, 80-ю, 82-ю, 92-ю и 95-ю, которые были переброшены под Курск. Командир «Ахмата» отметил, что после потерь в Курской области украинские формирования начали пересматривать свои действия.

По данным Минобороны РФ, в ходе боев на курском направлении украинские силы потеряли более семи тысяч военных.

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Полянский: Киеву придется расплатиться за атаку ВСУ на Курскую область
29 августа 2024, 04:10

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина понесет серьезные последствия за атаку украинских войск на Курскую область.
В своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что российские войска активно освобождают оставшиеся опорные пункты, которые ВСУ укрепляли и удерживали с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас, в отсутствие резервов ВСУ в Курской области, российские войска последовательно освобождают эти позиции. Это только начало. Украине еще предстоит сполна расплатиться за свою "курскую авантюру"», — заявил Полянский.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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29 августа 2024, 02:40

В 1944 году жители Западной Украины с цветами и слезами радости встречали Красную армию, освободившую их от гитлеровской оккупации. Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Сегодня отмечается 80 лет со дня завершения Львовско-Сандомирской операции, одной из крупнейших стратегических наступательных операций Великой Отечественной войны. В результате этой операции была разгромлена группа армий «Северная Украина», освобождены западные области Украины и юго-восточные районы Польши от фашистских оккупантов., передает РИА Новости

Мягков подчеркнул, что освобождение западных областей Украины стало значимым событием не только для советских войск, но и для местного населения, которое встречало бойцов Красной армии с неподдельной радостью. Советские войска также захватили крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, что впоследствии позволило развить наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе нацистской Германии.

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«Большая ошибка»: на Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
FP: нападение на Курскую область было большой ошибкой Зеленского
29 августа 2024, 02:28

Решение президента Украины Владимира Зеленского о нападении на Курскую область стало «огромной ошибкой» и может привести к серьезным последствиям для Украины, пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy.
По словам Уолта, этот шаг не окажет положительного влияния на судьбу Украины и приведет к еще большим потерям среди украинских военнослужащих.

«Было бы чудовищной ошибкой полагать, что атака на Курскую область позволит Украине получить дополнительную военную помощь и вернуть Крым и Донбасс», — подчеркнул эксперт.
Уолт также отметил, что решение киевских властей свидетельствует о тупиковой ситуации на фронте для ВСУ. Эскалация, по его мнению, часто является признаком того, что страна проигрывает в вооруженном конфликте и пытается изменить исход путем рискованных действий.6 августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу.

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Полянский назвал обстрелы Курской АЭС «страусиной позицией» Запада
Полянский: обстрелы Курской АЭС стали возможны из-за безрассудства Запада
29 августа 2024, 02:19

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал обстрелы украинскими войсками Курской атомной электростанции и их планы по захвату ядерного объекта «безрассудством».
Он подчеркнул, что эти действия стали возможны из-за «беспринципной страусиной позиции» Запада. По словам Полянского, появились неоспоримые доказательства того, что киевский режим сознательно обстреливал Курскую АЭС и планировал её захват в ходе вооруженной операции.

«Подобные безрассудства, которые могут спровоцировать ядерный инцидент с трагическими последствиями для всей Европы, являются лучшим ответом тем, кто пытается не замечать атаки на Запорожскую АЭС. Вот к чему приводит ваша беспринципная страусиная позиция», – заявил Полянский на заседании СБ ООН.
6 августа подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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#минобороны рф
#аэс
#всу
#зеленский
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Медведчук: Зеленский навсегда изменил судьбу Украины, напав на Курск
Медведчук: Зеленский подписал приговор украинской государственности
29 августа 2024, 01:55

Бывший украинский политик Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский окончательно подписал приговор украинской государственности, вторгнувшись в Курскую область. Об этом Медведчук написал 28 августа в своей колонке на портале «Смотрим».
«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности», — отметил Медведчук.
Он добавил, что до событий в Курской области сохранялась возможность мирных переговоров и сохранения украинского государства, пусть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения другими государствами.

Медведчук также выразил мнение, что Украина, возглавляемая Зеленским, больше не интересует Запад, а вторжение ВСУ в Курскую область стало неожиданностью для США. Он подчеркнул, что американские демократы начинают осознавать, «в какую политическую пропасть их толкает проект „Зеленский“».

По словам Медведчука, Украина невыгодна ни Западу, ни России. Запад рассматривает ее как экономически невыгодную и точку военной нестабильности, тогда как Россия видит в ней государство-террориста. Он также подчеркнул, что Зеленский ведет политику уничтожения украинского народа в войне, в которой ни он, ни его окружение не собираются погибать.

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#россия
#украина
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В Курской области замечена медик ВСУ Варвара «Каннибал», запытавшая от 20 до 35 пленных
Военкор Лисицын: в Курской области заметили медика спецназа ВСУ «Каннибал»
29 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/chuanchai

В Курской области была замечена боевой медик 82-й бригады спецназа ВСУ, известная под позывным «Каннибал». Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын.
По данным источников, военнослужащую зовут Варвара. Она стала известна своей ненавистью к россиянам, которых она называет «нелюдями». В одном из своих заявлений Варвара подчеркнула, что её цель — убивать и мучить россиян в Курской области.

Прозвище «Каннибал» медик получила за жестокое обращение с пленными бойцами ВС РФ. Лисицын в своём сообщении отметил, что Варвара добровольно отправилась в Курскую область с целью войны против гражданских. В её монологе, опубликованном в украинских СМИ, она выразила ненависть к России.

«Я презираю РФ и все её население! Я еду в Курск, буду убивать и мучить любого русского, без разницы: ребёнок это, женщина или старик», — заявила она.
Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников ВСУ. Темнокожие военные говорили на разных языках, сообщил 28 августа командир отряда с позывным Каштан.

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Уилкерсон: ВСУ терпят поражение в Курской области по вине Зеленского
Полковник Уилкерсон: ВСУ попали в окружение в Курской области по вине Зеленского
28 августа 2024, 22:54

Украинские войска фактически попали в окружение в Курской области по вине президента Зеленского. Об этом сообщил полковник запаса армии США Лоуренс Уилкерсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.
«Владимир Зеленский отправил своих военных на верную гибель только ради того, чтобы заявить о себе на Западе. Теперь в Курской области массово гибнет личный состав ВСУ, который остался без воды, еды и поддержки», – заявил военный эксперт.

Уилкерсон добавил, что пока Украина теряет опытных бойцов в Курской области, армия России укрепляет позиции в Донбассе, откуда ВСУ вскоре придется капитулировать. Офицер назвал ситуацию трагичной для украинских военных.

О фатальной ошибке Зеленского с вторжением в Россию ранее заявил американский экономист Джеффри Сакс.

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Немецких и польских темнокожих наемников ликвидировали в Курской области
«Ахмат» в Курской области ликвидировал немецких и польских наемников ВСУ
28 августа 2024, 21:24

Фото: Минобороны РФ

Бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников ВСУ. Темнокожие военные говорили на разных языках, сообщил 28 августа командир отряда с позывным Каштан.
«Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы», – цитирует командира отряда ТАСС.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ наносят удары по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен. Это осложняет задачу вывести военнопленных живыми из-под обстрела.

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Украина сообщает о гибели пилота американского истребителя F-16
На Украине заявили о гибели пилота американского истребителя F-16
28 августа 2024, 21:10

Фото: istockphoto / Diy13

О гибели летчика 204-й бригады тактической авиации ВСУ сообщил депутат горсовета Игорь Полищук. Известно, что подполковника авиации Алексея Меся обучали пилотировать американский истребитель F-16 Fighting Falcon.
Предполагается, что пилота ликвидировали 26 августа, во время массированного ракетного удара ВС РФ по позициям противника. Гибель Меся может значить уничтожение первого самолёта F-16 на Украине, сообщает RT.

Ранее о возможном уничтожении американского самолета сообщал Telegram-канал Shot. Говорилось, что истребитель могли уничтожить во время удара по аэродрому в Хмельницкой области.

После первого удара американские истребители поднялись в воздух и кружили несколько часов, второй удар настиг пилотов ВСУ, когда те решили вернуться в аэродром Староконстанинов.

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