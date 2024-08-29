Алаудинов: «Ахмат» 11 часов вел героический бой с ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны РФ
Генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» около одиннадцати часов вели героический бой с ВСУ на двух участках в приграничной зоне Курской области. Об этом он рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что день был крайне тяжелым для российских военных.
По его словам, спецназу «Ахмат» удалось уничтожить значительное количество живой силы противника, а также несколько единиц военной техники, включая артиллерию, автоматические гранатометы и минометы.
Ранее Алаудинов сообщил, что российские войска успешно остановили наступление нескольких украинских бригад, включая 61-ю, 80-ю, 82-ю, 92-ю и 95-ю, которые были переброшены под Курск. Командир «Ахмата» отметил, что после потерь в Курской области украинские формирования начали пересматривать свои действия.
По данным Минобороны РФ, в ходе боев на курском направлении украинские силы потеряли более семи тысяч военных.
Читайте также:
Стало известно, что будет с Украиной за атаку на Курскую область
«Большая ошибка»: на Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
Полянский назвал обстрелы Курской АЭС «страусиной позицией» Запада
«Почти 11 часов шли бои на двух участках. Хочу отметить, что, несмотря на трудности, наши бойцы выстояли, героически сражаясь», — заявил генерал.
По его словам, спецназу «Ахмат» удалось уничтожить значительное количество живой силы противника, а также несколько единиц военной техники, включая артиллерию, автоматические гранатометы и минометы.
Ранее Алаудинов сообщил, что российские войска успешно остановили наступление нескольких украинских бригад, включая 61-ю, 80-ю, 82-ю, 92-ю и 95-ю, которые были переброшены под Курск. Командир «Ахмата» отметил, что после потерь в Курской области украинские формирования начали пересматривать свои действия.
По данным Минобороны РФ, в ходе боев на курском направлении украинские силы потеряли более семи тысяч военных.
Читайте также:
Стало известно, что будет с Украиной за атаку на Курскую область
«Большая ошибка»: на Западе испугались ответа России на шаг Зеленского
Полянский назвал обстрелы Курской АЭС «страусиной позицией» Запада
Елена Перлова