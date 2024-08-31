Командир «Ахмата» сообщил о поражении батальона ВСУ на курском направлении

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Российские военные уничтожили батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить тот участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», – написал он.
Алаудинов добавил, что его подразделения за день ликвидировали несколько бронированных боевых машин. Он также отметил, что «зря губят украинцев», которые «воюют-то до последнего» и они несут большие потери, в то время как ситуация на линии боевого соприкосновения не изменяется.
Ранее стало известно о воюющей на стороне Украине американской ЧВК.
В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
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Александр Климов