Алаудинов рассказал об использовании ВСУ в Курской области украденных машин

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Военнослужащие ВСУ используют автомобили, угнанные у мирных жителей Курской области, сообщил генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецподразделением «Ахмат», передает ТАСС.
«Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные», – подчеркнул он.
Таким образом Алаудинов прокомментировал данные о том, что ВСУ потеряли половину своей техники на западе под Курском.
Ранее Апти Алаудинов сообщал, что группе из 60 украинских солдат удалось скрыться от российских войск где-то в Курской области.
Генерал-майор также сообщил, что бойцам спецподразделения «Ахмат» на суджанском направлении удалось сбить вражескую технику, в том числе минометы, и уничтожить ангар, где хранилась техника.
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Александр Климов