Стало известно о новых зверствах ВСУ под Курском над мирными жителями

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Боевики Вооруженных сил Украины под Курском обстреливали мирных жителей, которые копали картошку. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на жительницу Рыльского района Марию Беседину.
Напомним, что ранее оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населённых пунктов Рыльского и Хомутовского районов.
По её словам, вокруг детского сада были разбросаны противопехотные мины. Она подчеркнула, что эвакуация людей была обязательна, и добавила, что жители благополучно добрались до безопасного места.
Помимо этого, Мария рассказала, что её деревню Золотарёвку боевики начали обстреливать еще в 2022 году. По ее словам, нервы уже все истреблены. Пенсионерка добавила, что в областной столице она остановилась у родственников. Власти выдали ей ваучер на лекарства. Она осталась всем довольна.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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«До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело», — поделилась она.
По её словам, вокруг детского сада были разбросаны противопехотные мины. Она подчеркнула, что эвакуация людей была обязательна, и добавила, что жители благополучно добрались до безопасного места.
Помимо этого, Мария рассказала, что её деревню Золотарёвку боевики начали обстреливать еще в 2022 году. По ее словам, нервы уже все истреблены. Пенсионерка добавила, что в областной столице она остановилась у родственников. Власти выдали ей ваучер на лекарства. Она осталась всем довольна.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова