Алаудинов заявил о побеге группы украинских военных в Курской области

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Группа из 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала от российских войск в Курской области. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Хочу отметить, что на одном участке там их человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем, и поперли в сторону границы, бросив все», – уточнил Алаудинов
Он добавил, что бойцам спецназа «Ахмат» на суджанском направлении удалось подбить вражескую технику, в частности, минометы, а также уничтожить ангар, где хранилась техника.
Ранее Алаудинов сообщил о тяжелом положении ВСУ в Курской области. По его словам, противник понес большой урон и нет ни одного участка, где он мог бы продвинуться хотя бы на 100 метров.
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Александр Климов