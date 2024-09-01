Алаудинов сообщил об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе курского попраниячья. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, в течение дня были уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ).
Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» с помощью FPV-дронов засекли эту точку и атаковали ее.. Также был уничтожен тяжелый дрон ВСУ «Баба Яга».
По данным генерал-майора, на подконтрольной спецназу территории в Курской области украинские силы понесли очень большие потери, противник «действительно находится в очень тяжелом состоянии».
Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал кадры, на которых спецназ «Ахмат» уничтожает технику ВСУ в Курской области. Он пообещал, что украинцам никогда не удастся «закрепиться на нашей земле».
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«Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке», – заявил офицер.
Алаудинов подчеркнул, что бойцы «Ахмата» с помощью FPV-дронов засекли эту точку и атаковали ее.. Также был уничтожен тяжелый дрон ВСУ «Баба Яга».
По данным генерал-майора, на подконтрольной спецназу территории в Курской области украинские силы понесли очень большие потери, противник «действительно находится в очень тяжелом состоянии».
Ранее глава Республики Чечня Рамзан Кадыров показал кадры, на которых спецназ «Ахмат» уничтожает технику ВСУ в Курской области. Он пообещал, что украинцам никогда не удастся «закрепиться на нашей земле».
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Александр Климов