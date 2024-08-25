RT показал историю героев СВО, продолжающих вести бой на «разутом» танке

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Военкор RT Влад Андрица рассказал историю двух героев спецоперации, у которых танк «разулся» на мине. Бойцы не выходили из машины, пока не потратили весь боекомплект.
В сюжете Андрица рассказывает о солдатах отдельного танкового батальона 42-й дивизии, которые вместе прошли самые горячие бои СВО и вели за собой бронетехнику при штурме Работина 23 февраля 2024 года.
Командир танкового взвода с позывным Минск и его механик-водитель Снегирь несут службу вместе уже два года. В настоящий момент они находятся на Запорожском направлении.
В марте 2022 года по их танку был нанесен удар ракетой от ПТУР. Военные думали, что видят друг друга в последний раз. В 2023-м они выстояли против серьёзного наката украинских войск с большим количеством техники Запада.
Бойцы вели головной танк в ходе штурма Работина. Невзирая на повреждения машины, они поддержали пехоту и спасли два БТР, которым удалось обойти мины и прорвать оборону противника.
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Командир танкового взвода с позывным Минск и его механик-водитель Снегирь несут службу вместе уже два года. В настоящий момент они находятся на Запорожском направлении.
В марте 2022 года по их танку был нанесен удар ракетой от ПТУР. Военные думали, что видят друг друга в последний раз. В 2023-м они выстояли против серьёзного наката украинских войск с большим количеством техники Запада.
Бойцы вели головной танк в ходе штурма Работина. Невзирая на повреждения машины, они поддержали пехоту и спасли два БТР, которым удалось обойти мины и прорвать оборону противника.
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Алина Юрчак