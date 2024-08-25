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RT показал историю героев СВО, продолжающих вести бой на «разутом» танке

25 августа 2024, 12:35
Фото: istock / huettenhoelscher

Фото: istock / huettenhoelscher

Военкор RT Влад Андрица рассказал историю двух героев спецоперации, у которых танк «разулся» на мине. Бойцы не выходили из машины, пока не потратили весь боекомплект.
В сюжете Андрица рассказывает о солдатах отдельного танкового батальона 42-й дивизии, которые вместе прошли самые горячие бои СВО и вели за собой бронетехнику при штурме Работина 23 февраля 2024 года.

Командир танкового взвода с позывным Минск и его механик-водитель Снегирь несут службу вместе уже два года. В настоящий момент они находятся на Запорожском направлении.



В марте 2022 года по их танку был нанесен удар ракетой от ПТУР. Военные думали, что видят друг друга в последний раз. В 2023-м они выстояли против серьёзного наката украинских войск с большим количеством техники Запада.

Бойцы вели головной танк в ходе штурма Работина. Невзирая на повреждения машины, они поддержали пехоту и спасли два БТР, которым удалось обойти мины и прорвать оборону противника.

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#удар
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МО РФ: Российские войска отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
25 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto/zabelin

Подразделения российской армии отразили атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Невозвратные потери украинских боевиков составили до 40 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что атаки противник предпринимал в районе населённых пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. Все попытки ВСУ предпринять наступательные действия были сорваны российскими военными, неприятель отступил с потерями.

Помимо живой силы, российскими бойцами был уничтожен один танк, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. Всего за время боёв в Курской области украинская армия потеряла более 5,8 тысячи боевиков и 72 танка, добавили в министерстве обороны РФ.

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#армия
#машины
#всу
#танк
#рф
#курская область
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Guardian: Киев хочет нанести демонстративный удар Storm Shadow вглубь России
25 августа 2024, 12:28

Фото: istockphoto/bpawesome

Украина собирается нанести удар ракетами Storm Shadow вглубь территории России ради демонстрации. Киев надеется таким образом вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.
Об этом сообщает британская газета The Guardian. В публикации сказано, что высокопоставленные чиновники в Киеве полагают, что такая «демонстрационная атака» британскими и французскими ракетами покажет Москве, что уязвимыми для прямых ударов могут быть даже военные объекты в непосредственной близости от самой российской столицы.

Авторы материала указывают, что в украинском правительстве надеются посредством такой атаки повлиять на начало мирных переговоров с Россией. В статье подчёркивается, что на данном этапе Кремль отрицает любую возможность диалога, пока идут бои в Курской области. Журналисты также сообщают, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в Киеве, что стратегия «угрожать Москве и Санкт-Петербургу» не пользуется поддержкой в США.

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#кремль
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#атака
#украина
#переговоры
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Минобороны: В Курскую область направлено дополнительное ракетное вооружение
25 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Курскую область направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
В пресс-службе российского военного ведомства уточнили, что всего от оперативного штаба Курской области поступили 29 запросов, из которых 17 уже удовлетворены. Другие поступившие запросы находятся в работе. В военную группировку в регионе направлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения.

В Минобороны также сообщили, что всего за все время в группу Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий от оперативных штабов регионов поступило 45 запросов. Из Белгородской и Брянской областей новых запросов пока не поступало.

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#минобороны
#вооружения
#курская область
#белгородская область
#брянская область
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Бои в Курской области, прорыв ВС РФ у Покровска и Торецка: последние новости СВО
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область: пятеро погибли, трое детей ранены
25 августа 2024, 09:43

Фото: istock / Aleksandr Golubev

ВС РФ продвигаются на Покровском и Торецком направлениях, в Курском приграничье продолжаются ожесточённые бои.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 25 августа приводит редакция «Радио 1».

Освобожденные из украинского плена бойцы ВС РФ прибыли в Москву

Прибывший из Беларуси самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена, приземлился в Москве, сообщает RT. Их встречала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, уточнили журналисты.

Бойцам сначала предстоит пройти медицинское обследование После этого они смогут отправиться домой.

ВСУ ударили по Ракитному, 5 человек погибли

В ночь на 25 августа ВСУ атаковали населённый пункт Ракитное, расположенный в Белгородской области. В результате удара погибли пять мирных граждан, а также пострадали 12 человек, среди которых три несовершеннолетних, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Курская область

ВСУ на нескольких участках пытаются улучшить свое тактическое положение, сообщают военкоры.

В Суджанском районе российские операторы БПЛА наносят удары по скоплениям бронетехники и транспортных средств противника в районе Суджи и её окрестностей. В Русской Конопельке продолжаются ожесточённые встречные бои, где украинские силы пытаются закрепиться в частных домовладениях.

В Черкасском Поречном украинские солдаты попытались атаковать, но попали в засаду. В самом населенном пункте продолжаются бои.

Украинская армия атакует в направлении Черкасской Конопельки. На участке идут ожесточенные бои.

В Кореневском районе ВС РФ отразили несколько атак украинской армии в направлении Комаровки и Кремяного.

«Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное, в результате десять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщает Минобороны.
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС
Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС

Донецкое направление

За последние сутки ВСУ выпустили 62 снаряда по территории ДНР. Всего с украинской стороны прошел 21 обстрел, передали в военном следственном управлении СК по региону.

Покровское направление

На Покровском направлении войска РФ активно продвигаются в жилых кварталах Новогродовки, расположенной между Селидово и Покровском. Российская армия, зайдя в город с востока несколько дней назад, уже захватила центральную часть и контролирует здание городской администрации. Если российским силам удастся занять террикон местной шахты, удержание оставшейся части Новогродовки для ВСУ станет бессмысленным, отмечает военкор Евгений Лисицын.

Также стало известно о продвижении ВС РФ в Карловке. После взятия Калиново, российские войска смогут обойти противника с тыла, что, вероятно, заставит военных Украины покинуть этот населенный пункт, иначе они рискуют попасть в окружение.

Торецкое направление

На Торецком направлении российские штурмовики укрепились в юго-восточных и северо-восточных частях Торецка, продвинулись на 1 км в районе Торецкой колонии №2. Ведутся ожесточенные бои.

Кураховское направление

В Кураховском направлении Армия России продвинулась от юга Красногоровки на запад на 700 метров, чтобы растянуть силы ВСУ по флангам. В Константиновке ВС РФ также продвигаются. Авиация нанесла удары ФАБ-250 по расположению украинских войск в н. п. Разлив под Курахово.
Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный
Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Артемовское направление

На Артемовском направлении российские силы действуют малыми группами, отбивая дома и улучшая фланговые позиции. В Октябрьском микрорайоне войска продвинулись еще на две улицы.

Купянское направление

Наблюдается локальное продвижение российских войск у Петропавловки и Кругляковки. В районе Песчаного расширили выступ. Из-за нехватки резервов у ВСУ российские силы могут дойти до реки Оскол в этом месяце.

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#курская область
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Стало известно о поражении инфраструктурных объектов в Сумах
25 августа 2024, 04:08

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В результате авиаударов в городе Сумы ликвидированы объекты инфраструктуры. Об этом сообщила Сумская областная администрация в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по бункеру в Сумах, где Владимир Зеленский встречался с главнокомандующим ВСУ Александром Шильским.

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#украина
#удар
#инфраструктура
#вс рф
#россия
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Власти ограничили активность в акватории водохранилища у Курской АЭС
Смирнов: Оперштаб ограничил активность в зоне водохранилища у Курской АЭС
24 августа 2024, 22:34

Фото: iStock/vlastas

Курские власти ограничили активность в акватории и на берегу Курчатовского водохранилища. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов вечером 24 августа.
Решение об ограничениях в зоне Курчатовского водохранилища принял оперативный штаб в рамках режима КТО.

«Принято решение о запрете проведения культурных, спортивных и других мероприятий. Под запретом также рыболовство, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств», – сообщил губернатор.

Одновременно в прибрежной зоне пруда-охладителя временно закрыли развлекательные заведения и запретили массовые мероприятия.

Курское водохранилище в пойме реки Сейм используется для охлаждения реакторов атомной электростанции. Ранее ВСУ уже пытались атаковать Курскую АЭС, также сообщалось планах украинского режима по захвату атомной станции.

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#водохранилище
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#оперативный штаб
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«Инфраструктура искалечена»: Украинские военные об ударах под Днепропетровском
Украинские военные заявили о поражении инфраструктуры под Днепропетровском
24 августа 2024, 20:35

Фото: Минобороны РФ

О поражении объектов инфраструктуры в Днепропетровской области Украины сообщил 24 августа глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«Враг атаковал Никопольщину. Искалечена инфраструктура», – написал Лысак.

Сообщается, что удар пришелся по объектам в Никропольском районе. Какая именно инфраструктура пострадала и масштабы поражения местная администрация не уточняет.

Ранее российский истребитель уничтожил спецназ НАТО и ВСУ у Змеиного острова в Черном море. Наемники попали под удар, когда двигались на скоростных катерах с военной базы в Румынии.

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#инфраструктура
#администрация
#всу
#наемники
#удар
#сво
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Лидер Польши Дуда обещал позвонить Зеленскому, когда Россия будет отступать
Польский лидер Дуда обещал позвонить Зеленскому, когда Россия начнет отступать
24 августа 2024, 20:22

Фото: iStock/tane-mahuta

Президент Польши Анджей Дуда пообещал позвонить Зеленскому, когда Российские военные начнут добровольно отступать с зоны СВО. Заявление по «отступающим российским солдатам» польский лидер сделал во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась на YouTube.
«Могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, возьму трубку и позвоню президенту Украины с предложением, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой», – заявил Анджей Дуда.

В ответ лидер украинского режима отшутился, что не возьмет трубку.

Ранее на той же пресс-конференции в Киеве Дуда призвал лидеров стран НАТО сбивать все ракеты над Украиной. Причем бить с территории других стран. Отметим, что лидеры Украины и Польши, а также премьер Литвы сейчас празднуют в Киеве «День независимости».

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#президент
#лидер
#нато
#всу
#украина
#польша
#сво
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Российские истребили уничтожили спецназ ВСУ и НАТО на острове Змеиный
Истребители ВКС ударили по спецназу ВСУ и НАТО на Змеином острове
24 августа 2024, 19:57

Фото: Минобороны РФ

Российские Воздушно-космические силы нанесли удар по украинскому спецназу и группировке НАТО на острове Змеиный в Черном море на территории Одесской области.
По удар российских истребителей попали наемники специальных операций НАТО, которые следовали на скоростных катерах с военной базы в Румынии, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В результате атаки истребителя Су-57 противник понес серьезные потери.

Ранее сообщалось, что Евросоюз впервые обсудит отправку военных инструкторов на Украину. Министры обороны стран-членов ЕС планируют собраться на следующей неделе.

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#нато
#евросоюз
#всу
#наемники
#удар
#сво
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