Алаудинов заявил о мощном продвижении ВС РФ на донецком направлении

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Генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», заявил, что российские войска добиваются значительных успехов на донецком направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Если говорить о других направлениях, то есть это донецкое направление, то там мы тоже фиксируем очень мощное продвижение наших войск», – подчеркнул он.
Ранее Алаудинов заявил, что Россия продвигается по всей линии соприкосновения.
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Александр Климов